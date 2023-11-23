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活得健康啲︱20歲港女蜂蜜溝蛋白敷面遭蟲咬嚴重過敏　皮膚科醫生揭常見護膚迷思

保健美顏 11:14 2023/11/23

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20歲港女蜂蜜溝蛋白敷面，遭蟲咬嚴重過敏！皮膚科醫生揭常見護膚迷思。

秋冬天氣乾燥，坊間流行不少有趣的DIY護膚方法，聲稱可以用最平價方式為皮膚美白、保濕、收毛孔。這些方法是否真的有效？能適合所有人？又會否對皮膚造成負面影響？皮膚科專科醫生區志森接受TOPick訪問，拆解常見護膚迷思。

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用平價小物潔膚 成分存在風險

坊間有説法指，用平價的牙膏、梳打粉、蘋果醋、蛋白等物料清潔臉部，有去黑頭、收毛孔功效。區醫生澄清，醫學上沒有這樣的説法。

區志森逐項解釋，首先，牙膏被指有去黑頭效果，可能因過去的牙膏中含有「三氯沙」成分，據説有殺菌的功效，人們藉此以為牙膏可以帶走臉上髒污。然而，醫學上近年發覺「三氯沙」可殺菌的説法成疑，甚至否定它有殺菌作用，因此達不到去粉刺、幫助暗瘡代謝的功效。另外，區醫生補充，牙膏裡面還有很多不同的成分，例如「過氧化氫」、薄荷等成分，若使用在面部，都有機會刺激皮膚。

其二，有指用「梳打粉」（Baking Soda）潔面也可以有效洗走臉上的黑頭粉刺；但由於人的皮膚酸鹼值屬於偏酸值，而梳打粉的酸鹼值屬鹼性，與人的膚質酸鹼值不吻合。若使用梳打粉在臉部，會頗刺激皮膚，因此不建議用在皮膚上。

同樣，「蘋果醋」被指有和酸類護膚品同樣的代謝角質功效；區醫生表示這也沒有醫學證明有效。而且，蘋果醋若作為護膚程序中一環，使用量沒有標準。雖然内含果酸成分，但也有混合其他複雜成分；不同品牌的蘋果醋内含濃度也不同，有機會引致皮膚灼傷，用在臉部有不小的風險，因此不建議作為面部護膚品使用。

最後，一些天然富含營養的食材，用作護膚品則未見得合適。例如有説法指「檸檬」切片後敷在臉上可以美白保濕，但區醫生並不建議，因檸檬内含感光元素，搽上皮膚可導致陽光過敏，造成急性皮炎。還有做法是從雞蛋中提取「蛋白」敷臉，區醫生表示亦不可取：

雞蛋表面有細菌，例如沙門氏菌。敷面有機會將這些菌帶入身體，存在風險。如果皮膚出現狀況，最好不要用這些偏方去幫助解決。

用天然食物DIY護膚或致敏

區醫生遂分享案例，表示曾遇過一名20多歲的年輕女士因面部嚴重過敏求醫。醫生詢問下得知，原來女患者誤以為只要是天然物料都是無害的，所以就試著用蜂蜜和雞蛋混合，自製出一款「蜂蜜蛋白面膜」，敷上臉後就去睡覺。怎料睡醒之後，竟發現有昆蟲爬上她的臉，甚至蟄傷了皮膚，造成嚴重的皮膚敏感反應。對此，醫生無奈道，任何DIY護膚方法，都沒有醫學實證是有效，實行前務必考慮風險：

用這些天然材料，尤其是一些毫無醫學根據的方法，都要考慮清楚究竟是否適合自己。

「凡士林」及「面膜」最佳使用方法

除了避免用平價小物或天然食材DIY護膚方法，使用正常的潤膚產品也要認清是否適合自己。其中，秋冬季最多人用、被稱為「天然保濕聖品」的凡士林，也不是所有人都適合用。區醫生解釋，「凡士林」實際上是一種封閉劑，裡面的成分叫做「石油凝膠」，由石油提取，混合了不同種類的礦物油和一些石蠟，其實也是合成物，不算天然。它本身沒有水分，搽在皮膚表面作用是防止皮膚本身的水份流失，而沒有額外補水效果。凡士林性質中性，很少情況下會刺激皮膚，所以大部分人都可以用；但不是所有人都適合。區醫生舉例：

一些皮脂旺盛、容易長粉刺的人，因凡士林質地比較油膩，傾向容易堵塞毛孔，用的分量多或時間長，容易加劇暗瘡情況。第二是濕疹人士，皮膚太乾不適合直接使用，最好先用一些有保濕劑成分的潤膚膏，例如含有透明質酸；然後再用凡士林鎖水，就能達到潤膚效果。

除了凡士林，「敷面膜」亦是秋冬季護膚程序中少不免的一環。曾有不少藝人分享自己會每日敷面膜，究竟是否必要？區醫生表示：

其實大部分人都不需要每天敷面膜，亦不建議。因面膜種類繁多、成分複雜，可能造成刺激敏感。如果想保濕，只要每日恆常地搽保濕潤膚膏，面膜每個禮拜用1至2次，通常就已經很足夠。

秋冬季保濕潤膚產品要識揀

至於如何挑選適合自己的保濕潤膚產品，區醫生教路，潤膚產品可分4類，由清爽至濃厚排列：

  • 啫喱（Gel）
  • 乳液（Lotion）
  • 乳霜（Cream）
  • 油膏（Ointment）

以上不同的載體，市民可視乎膚質選擇使用，亦要考慮使用時的環境因素，例如天氣的濕度溫度等。如果是溫度濕度高，不建議用油膏，而建議用薄透清爽類如乳液、啫喱；皮炎敏感的人不希望面部負擔太重，也比較適合用啫喱。在秋冬季，普遍而言，乳液及乳霜都適合在普通乾燥時使用；如果是極度乾燥，皮膚有龜裂、脫皮情況，就可以用鎖水成分較高的油膏。

區醫生最後提醒，乾燥皮膚的人在護膚品成分選擇上要特別注意，因這類人容易誘發敏感或濕疹；皮膚上有可見或不可見的龜裂，存在將皮膚暴露在接觸到外來致敏原或刺激物的風險。因此，要令皮膚少接觸有刺激性、可致敏的皮膚用品，例如有酒精成分、SLS（Sodium Lauryl Sulfate）成分、含香料、防腐劑，就盡量不要用，避免傷上加傷。

皮膚科專科醫生區志森接受TOPick訪問，拆解常見護膚迷思。（卓姿攝）

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記者：張沛

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