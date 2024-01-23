珍惜生命｜17歲前名校女生曾自殘尋死　幸獲媽媽理解克服抑鬱：只要你開心就好

香港近期有多宗學生自殺，引起各界關注，箇中原因值得令人深思。今年17歲、家境優渥、曾於本地頂尖中學就讀的陳芷寧，過去亦曾經嘗試輕生。儘管已時過境遷，她仍難忘當時自己所受的多方面壓迫。旁人眼中其「贏在起跑線」的條件，原來對她而言，卻彷似「緊箍咒」，令她多年來難以喘息。最終所幸獲媽媽理解，坦言只要女兒開心就好，母女關係得以修補，令芷寧重拾健康快樂人生。

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旁人羨慕的起跑線

出身單親家庭的陳芷寧指，母親當年是港大榮譽畢業生，之後成為專業會計師，因此對女兒亦抱有甚大期望。自她有記憶開始，其日程便被母親安排得滿滿；從幼稚園年代起，放課後等待著她的便只有一連串課外活動，不但要補習，更要學跳舞、彈琴、繪畫。自小乖巧的她儘管亦想與當時的「同學仔」一起去公園玩樂，但每當母親向她投以一個嚴厲的眼神，她便不敢再有異議。

在母親用心栽培下，芷寧年紀小小便已屢屢獲獎。不過，她坦言每獲得一個獎項，往往意味著往後有更大的目標追求；得獎的同時，亦令她背負著更多無形壓力。每一個獎項，別人看來的是一種「嘉許」，對芷寧而言卻是另類的「詛咒」，意味著日後必須付出更多血汗淚水去換來更大成就，

「我的童年，我的印象，是未曾玩過......幼稚園開始已經補習，星期一至日的日程均被填滿。我感受到壓力的存在，因為我覺得只要我入不到好的中學，媽咪就會不開心，她就可能會不喜歡我。」

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入讀頂尖中學成抑鬱催化劑

經過幼稚園小學的努力，芷寧最終如願升上本地一所頂尖中學。正當她以為一切可以向好之時，卻想不到校園竟成為壓倒她的最後一根稻草，

「那間學校老師只會同你講選科！如何選科? 就是要成績好！」

一直希望成為獸醫的她指，由於同學之間競爭十分劇烈，自己越來越有壓力，漸漸更對學業產生恐懼；最終短短2至3年間，其情緒問題便一發不可收拾，不但經常性失眠，𠝹手亦成家常便飯，後來更有輕生行為，嘗試於家中浴缸放水令自己窒息。疫情下由於長期停課，亦令她開始沉迷於網上世界，成績一落千丈，與母親矛盾爭拗亦大增，

「媽咪會很不滿意，會成日罵我，但我覺得我只係想放鬆一下......她不會理解，只會覺得我沒有盡力，所以會成日鬧交。」

芷寧回憶兩母女吵得最厲害那次，竟令平時十分理性的母親亦失控，氣沖沖走人廚房拎刀，聲言要與她「攬住一齊死」。她當時嚇得立即回房，並將門鎖起。自此以後，芷寧開始正視自己的情況，明白自己的情緒會嚴重影響家人，於是經社工轉介下向精神科醫生求助，證實患上抑鬱症。

母女關係修補楔機

自從得知女兒抑鬱情況，本來十分看重學業的母親開始有所改變。芷寧指留意到母親對自己的學業沒再像以往般執著，不但支持她中四時轉往一間較普通的學校，更安慰她即使日後入不了大學亦沒所謂，令她大感意外，

「以前她一直灌輸我的概念就是，要入大學才會成功，不是的話，你人生就只會玩完；現在媽咪會話只要我開心就好了，即使讀副學士亦可以。」

母親的轉變，終令芷寧明白自己的份量遠超「分數」，母女關係亦從此大大緩和。正就讀中六的她指儘管現在所讀的學校並非「尖子搖籃」，不過老師同學之間會互相關心支持，加上有家人關心，令自己較過去開心多了。眼見近期學生自殺不斷，曾為過來人的她呼籲社會各界，甚至家人應多加留意學生的言語行為，

「我相信尋死的學生選擇作出輕生之前，生活中一定是曾經求救過，或者有嘗試表達過！但究竟那時，大家有沒有認真看待？還是繼續給予壓力，仍然叫他們去堅持行一條他們不想行的路？」

現已轉校的芷寧指儘管現在的學校非以往傳統名校，但在這裡，她卻有久違放鬆的感覺，同學師生之間會互相關心，她亦很快與同學們打成一片。

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專家意見

香港青年協會學校社會工作組單位主任陳汝輝表示，家長於日常生活中亦較難察覺學生的情緒變化，或會因此錯過支援的最佳時機；青少年面對壓力時，家長及朋輩的陪伴及支持非常重要。他建議多關心身邊的年青人，聆聽他們的需要，並與他們一起走過困難的低谷。

防止自殺求助熱線

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

撒瑪利亞會24小時多語服務：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署熱線：2343 2255

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會：3512 2626

協青社青少年服務熱線︰9088 1023

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

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記者：容惠玲