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牙齒健康｜26歲女子刷牙常滲血　醫生揭2大錯誤做法惹禍

保健美顏 15:35 2023/11/22

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台灣一名女子刷牙時牙齦經常滲血，求醫後發現是用錯牙刷及用力過猛導致牙齦萎縮。

刷牙是每日早晚的指定動作，然而一旦用錯方法便會容易令牙肉受傷。台灣一名26歲女子刷牙時經常滲血，並且有牙齦發炎、牙齒變長的問題，之後求醫進行檢查，發現有牙齦萎縮的問題。牙醫就指出，該名女子是因使用刷毛過硬的牙刷，加上刷牙力道過大而導致牙齦受損。

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綜合台媒報道，接收該病例的台北慈濟醫院牙科醫生蘇穎珊表示，該名女子不止牙齦發炎，還出現牙齦退縮、牙根外露、牙齒變長等情況。在詢問其牙科病史及日常口腔清潔情形後，再進行放射影像檢查，最終確定她是因為使用刷毛過硬的牙刷，以及刷牙力道過大而造成牙齦萎縮。之後蘇穎珊矯正女子的刷牙方式，再透過「皮下結締組織移植術」進行牙根覆蓋手術，終於讓她的牙齦恢復成正常的厚度與高度。

蘇穎珊解釋，牙齒分為牙冠、牙根兩部分，牙冠是顯露於口腔的部分，外面有一層琺瑯質，為人體最堅硬的組織，而牙根則是在牙槽窩內支撐著牙齒，外面覆蓋著一層牙骨質。一般情況下，健康的牙齦呈現粉紅色，是外型結實緻密、具有彈性且完整包覆齒頸部的口腔黏膜組織。

正常牙齦的高度應位於琺瑯質及牙骨質的交界處，然而隨著年齡增加，牙齦萎縮的比例也會增加；此外，不當的牙刷與刷牙方式、刷牙用力過度，以及天生的牙齒結構問題如邊緣軟組織較薄、高位繫帶、牙齒錯位、牙根外突或牙周炎、矯正治療及牙周治療後的副作用也有可能導致牙齦萎縮。

她又提到，許多人會為了將牙齒刷乾淨而用力刷牙，或選用刷毛較粗硬的牙刷，但此類做法其實會導致牙齦創傷。刷牙建議使用「貝氏刷牙法」和軟毛牙刷，另外亦要定期進行口腔檢查，如發現有牙齦萎縮的情況，應向牙周病專科醫生求診，以鑑別萎縮原因、嚴重程度，並進行治療。

衞生署教刷牙5步驟

根據衞生署資料顯示，牙菌膜積聚可引致蛀牙及牙周病，刷牙能清除牙齒表面的牙菌膜，以預防牙周病。由於牙菌膜容易積聚在牙齦（牙肉）邊緣的齦溝內，因此刷牙時要把牙刷斜放在這位置。

衞生署提醒，必須有次序地刷牙，正確步驟如下：

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責任編輯：羅嘉欣

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