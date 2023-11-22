新手爸媽︱懷胎9個月後竟因貓糞突流產　孕婦淚崩：寶寶沒了心跳【附4大預防措施】

▲ 馬來西亞一名人妻懷孕9個月，產檢時卻發現胎兒已停止心跳，原來胎兒感染了來自貓糞的弓形蟲病毒。

胎死腹中絕對是孕婦最痛。馬來西亞一名人妻懷孕9個月，產檢時卻發現胎兒已停止心跳。在流產半年後，她鼓起勇氣拍片以自身經歷分享失去寶寶的原因。原來胎兒感染了來自貓糞的「弓形蟲」病毒。

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一名馬來西亞女企業家兼人妻在社交媒體TikTok分享自己傷心的往事，提醒孕婦們要格外小心。她指出自懷孕以來在定期產檢時，寶寶都非常健康，但到最後一次產檢時，醫生卻告知她寶寶的心臟已停頓。當時她無法接受事實，一直保持沉默。直至與丈夫離開醫院、回到車上後，她突然意識到永遠沒法再看到寶寶，不禁潸然淚下。

人妻難以面對流產的打擊，在流產三個月後，經過解剖得知胎中的寶寶是感染了「弓形蟲」病毒，而這個病毒竟然來自貓糞。人妻說：

我得知孩子的死因後，只能黯然接受，因更不可能把責任怪罪到貓的身上。

事隔半年，人妻漸漸走出陰霾，坦然接受失去孩子的事實，並決定拍片分享遭遇，提醒孕婦們要格外小心，避免在懷孕時感染病毒。

4成機率經胎盤傳染給胎兒

據台灣衛生福利部疾病管理署資料顯示，「弓形蟲」（Toxoplasma gondii）是一種常見的寄生蟲，可以透過食物、水源或接觸受感染的動物排泄物而傳播。對大多數人來說，感染「弓形蟲」通常是無症狀或有類似感冒的症狀。但對孕婦若於懷孕期間初次感染「弓形蟲」，可能導致流產、死胎、早產、出生先天性缺陷或其他嚴重的健康問題，約4成機率「弓形蟲」會經胎盤傳染給胎兒。

孕婦養寵物4大預防措施

據本港衞生署的家庭健康服務資料，孕婦需注意食物安全和衞生。在家飼養貓兒是安全的，毋須棄養，做足以下4大安全措施能避免感染：

1. 處理食物前和過程中，應徹底清洗雙手和用具，應避免寵物進入廚房。

2. 處理寵物糞便時，必須戴上手套，並於處理後徹底洗手。

3. 保持貓砂盆乾淨並經常更換貓砂，定期帶貓兒到獸醫診所注射預防針及除蟲。

4. 生和即食/熟的食物應分開儲存和處理，以不同工具（如刀和砧板）處理生和熟的食物。

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責任編輯：王明芳