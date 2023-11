【調查發現市面植物奶樣本營養不達標 鈣思寶植物奶高營養 更比牛奶高55%鈣*】

近年植物奶深受大眾歡迎,除了是因為乳糖不耐症患者愛以植物奶取代牛奶、追求健康營養及鈣質、跟上素食潮流都是其中一個原因。最近有機構就本港市面上的39種植物奶進行測試,包括豆奶、椰子奶、杏仁奶、米奶和燕麥奶,發現許多沒加鈣的樣本中,若要攝取1杯低脂奶的鈣量,需飲用約6杯豆奶、36杯燕麥奶,或約125杯椰子奶,若要從植物奶補充鈣質,究竟應如何選擇更有營養的健康產品呢?

鈣思寶™高鈣植物奶CP值高 鈣質勝牛奶

很多人以為牛奶是鈣質含量最高的飲品,但其實有些植物奶的鈣量比牛奶更高,例如1盒(250 毫升)維他奶™鈣思寶™ 高鈣植物奶就含有425毫克鈣,等於1.5杯牛奶的鈣含量+,比一般牛奶高55%鈣質*,而且亦蘊含豐富維他命D,加強鈣吸收。基本上簡單早晚飲用1盒,就可提供每日成人100%鈣質所需^^,有助維持骨骼健康!

加上維他奶™鈣思寶™高鈣植物奶系列提供低糖、無糖選擇,其熱量比全脂牛奶低~40%*,更是零毫克膽固醇,健康無負擔!一系列7款,包括︰

1. 原味豆奶︰含豐富維他命D,加強鈣吸收

2. 無糖原味豆奶︰適合減磅戒糖人士,更健康

3. 燕麥味豆奶︰香濃燕麥味,加上啖啖豆香,追求味道人士必飲

4. 高蛋白質豆奶︰含10克植物蛋白,增肌同時補鈣

5. 植物固醇豆奶︰連續三星期有助降膽固醇約8%++ ,三高、重口味人士恩物

6. 杏仁奶︰100%杏仁製造+++,愛美顏的朋友亦可以考慮

7. 燕麥奶︰一包已含7 杯沙律菜**的纖維量,適合關注腸道健康人士飲用

每款都含不同營養,不同人士可因應需要而選擇。

缺鈣危機 不只骨質疏鬆

根據世界衛生組織(WHO)建議,成年人每日需攝取最少1,000毫克的鈣質,而有研究就發現,9成以上港人的所攝取的鈣質不足^,比世衛的建議攝取量少5成以上,鈣質不足,隱藏着健康危機。鈣質除了是構造骨骼、牙齒的重要元素外,它更會蘊藏在血液及其他細胞組織裏,負責凝血、神經傳遞、肌肉收縮等功能,鈣質不足,對日常生活也有機會造成影響!如肌肉抽筋、周身骨痛、牙齒變脆 、指甲變脆、容易煩躁失眠及手腳刺痛麻痺通通都是缺鈣症狀,不容忽視!

日飲2 杯高鈣植物奶 攝取足夠鈣質

要攝取足夠的鈣質,專家就建議每日進食至少2份高鈣食物,但對於生活衝忙的香港人來說,要定時定候進食三餐已不容易;要我們每日注意怎樣在日常飲食攝取足夠鈣質,更是有點難度。加上港人又特別喜歡喝茶、喝咖啡,當中的咖啡因會影響鈣質吸收,故攝取足夠的鈣質就變得難上加難!

每日飲用2杯低糖或無糖的高鈣植物奶,如維他奶™鈣思寶™系列,它的飽和脂肪含量低,同時不含膽固醇及乳糖,適合不同營養人士飲用!而1包250毫升維他奶™鈣思寶™高鈣植物奶就等同17隻雞蛋/2杯乳酪/1.5牛奶的鈣質~,作為聰明的港人,絕對懂得怎選擇!

*指維他奶鈣思寶™高鈣原味豆奶(35kcal/100ml)、無糖原味豆奶(22kcal/100ml)、燕麥味豆奶(38kcal/100ml)、杏仁奶(34kcal/100ml) ,與全脂牛奶(67kcal/100ml)比較 (牛奶的資料來源:澳洲新西蘭食品標準管理局)。鈣思寶高鈣植物固醇豆奶、高鈣燕麥奶及高鈣蛋白質豆奶除外。

+與全脂牛奶比較 (牛奶的資料來源:澳洲新西蘭食品標準管理局)

**根據美國農業部的營養資料計算

^^中國居民膳食營養素參考攝入量 (2013)

++指壞膽固醇水平下降百分比的中位數。https://clinicaltrials.gov/show/NCT02881658

每人對產品的反應會稍有不同,建議配合健康飲食及運動。孕婦、哺乳婦女及5歲以下兒童請先諮詢醫務人員意見了解更多。

+++指產品中的杏仁成份

^Centre for Food Safety. (2014). The First Hong Kong Total Diet Study: Minerals.

~USDA FoodData Central, FSANZ

(特約)