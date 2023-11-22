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【調查發現市面植物奶樣本營養不達標 鈣思寶植物奶高營養 更比牛奶高55%鈣*】

特約 15:40 2023/11/22

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近年植物奶深受大眾歡迎，除了是因為乳糖不耐症患者愛以植物奶取代牛奶、追求健康營養及鈣質、跟上素食潮流都是其中一個原因。最近有機構就本港市面上的39種植物奶進行測試，包括豆奶、椰子奶、杏仁奶、米奶和燕麥奶，發現許多沒加鈣的樣本中，若要攝取1杯低脂奶的鈣量，需飲用約6杯豆奶、36杯燕麥奶，或約125杯椰子奶，若要從植物奶補充鈣質，究竟應如何選擇更有營養的健康產品呢？

鈣思寶™高鈣植物奶CP值高 鈣質勝牛奶

很多人以為牛奶是鈣質含量最高的飲品，但其實有些植物奶的鈣量比牛奶更高，例如1盒（250 毫升）維他奶™鈣思寶™ 高鈣植物奶就含有425毫克鈣，等於1.5杯牛奶的鈣含量+，比一般牛奶高55%鈣質*，而且亦蘊含豐富維他命D，加強鈣吸收。基本上簡單早晚飲用1盒，就可提供每日成人100%鈣質所需^^，有助維持骨骼健康！

加上維他奶™鈣思寶™高鈣植物奶系列提供低糖、無糖選擇，其熱量比全脂牛奶低~40%*，更是零毫克膽固醇，健康無負擔！一系列7款，包括︰
1. 原味豆奶︰含豐富維他命D，加強鈣吸收
2. 無糖原味豆奶︰適合減磅戒糖人士，更健康
3. 燕麥味豆奶︰香濃燕麥味，加上啖啖豆香，追求味道人士必飲
4. 高蛋白質豆奶︰含10克植物蛋白，增肌同時補鈣
5. 植物固醇豆奶︰連續三星期有助降膽固醇約8%++ ，三高、重口味人士恩物
6. 杏仁奶︰100%杏仁製造+++，愛美顏的朋友亦可以考慮
7. 燕麥奶︰一包已含7 杯沙律菜**的纖維量，適合關注腸道健康人士飲用

每款都含不同營養，不同人士可因應需要而選擇。

缺鈣危機 不只骨質疏鬆

根據世界衛生組織（WHO）建議，成年人每日需攝取最少1,000毫克的鈣質，而有研究就發現，9成以上港人的所攝取的鈣質不足^，比世衛的建議攝取量少5成以上，鈣質不足，隱藏着健康危機。鈣質除了是構造骨骼、牙齒的重要元素外，它更會蘊藏在血液及其他細胞組織裏，負責凝血、神經傳遞、肌肉收縮等功能，鈣質不足，對日常生活也有機會造成影響！如肌肉抽筋、周身骨痛、牙齒變脆 、指甲變脆、容易煩躁失眠及手腳刺痛麻痺通通都是缺鈣症狀，不容忽視！

日飲2 杯高鈣植物奶 攝取足夠鈣質

要攝取足夠的鈣質，專家就建議每日進食至少2份高鈣食物，但對於生活衝忙的香港人來說，要定時定候進食三餐已不容易；要我們每日注意怎樣在日常飲食攝取足夠鈣質，更是有點難度。加上港人又特別喜歡喝茶、喝咖啡，當中的咖啡因會影響鈣質吸收，故攝取足夠的鈣質就變得難上加難！

每日飲用2杯低糖或無糖的高鈣植物奶，如維他奶™鈣思寶™系列，它的飽和脂肪含量低，同時不含膽固醇及乳糖，適合不同營養人士飲用！而1包250毫升維他奶™鈣思寶™高鈣植物奶就等同17隻雞蛋/2杯乳酪/1.5牛奶的鈣質~，作為聰明的港人，絕對懂得怎選擇！

*指維他奶鈣思寶™高鈣原味豆奶(35kcal/100ml)、無糖原味豆奶(22kcal/100ml)、燕麥味豆奶(38kcal/100ml)、杏仁奶(34kcal/100ml) ，與全脂牛奶(67kcal/100ml)比較 (牛奶的資料來源：澳洲新西蘭食品標準管理局)。鈣思寶高鈣植物固醇豆奶、高鈣燕麥奶及高鈣蛋白質豆奶除外。
+與全脂牛奶比較 (牛奶的資料來源：澳洲新西蘭食品標準管理局)
**根據美國農業部的營養資料計算
^^中國居民膳食營養素參考攝入量 (2013)
++指壞膽固醇水平下降百分比的中位數。https://clinicaltrials.gov/show/NCT02881658
每人對產品的反應會稍有不同，建議配合健康飲食及運動。孕婦、哺乳婦女及5歲以下兒童請先諮詢醫務人員意見了解更多。
+++指產品中的杏仁成份
^Centre for Food Safety. (2014). The First Hong Kong Total Diet Study: Minerals.
~USDA FoodData Central, FSANZ

(特約)

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