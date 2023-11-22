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【上訴終院】涉煽動參與6.4集會鄒幸彤上訴得直　律政司上訴終院指警方禁令不應於刑事程序中挑戰

社會 14:51 2023/11/22

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律政司副刑事檢控專員譚耀豪。（梁錦麟攝）

前支聯會副主席鄒幸彤涉於2021年呼籲市民出席被禁止的6.4集會，被裁定煽惑他人參與未經批准集結罪成，判監15個月。鄒就定罪及刑期提出上訴得直，獲撤銷定罪及判刑。律政司今（22日）上訴至終審法院，律政司一方陳詞時指，鄒可透過上訴或司法覆核挑戰警方決定的合法性，而非在刑事程序中提出挑戰。終院聽取陳詞後，押後頒布判決。

上訴人律政司提出的法律議題包括，就煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，違反《公安條例》第17A(3)(a)及《刑事訴訟程序條例》第101I條，被告能否於抗辯時，爭議警方所發出的禁止公眾集會通知書的合法性，而該命令並已經公眾集會及遊行上訴委員會確認；若被告可爭議有關警方禁令，法院應採取什麼方式考慮有關爭議。

是次上訴由終審法官首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、林文瀚及非常任法官紀立信處理。律政司由副刑事檢控專員譚耀豪及高級檢控官劉允祥代表；鄒幸彤則由資深大律師彭耀鴻及大律師吳宗鑾代表。

律政司一方陳詞時指，鄒幸彤並不能挑戰警方所發出的禁止公眾集會通知書的合法性，禁止相關集會的原因是基於公眾秩序等因素，當中亦有既定上訴機制，上訴委員亦會於考慮後作出最後決定。

律政司一方續指，案發時正值疫情嚴重，警方考慮國家安全、公眾安全及秩序下，有充分理由拒批集會許可，又指鄒幸彤可透過上訴委員會或司法覆核程序處理事件，而非在刑事程序中提出挑戰，否則公眾將會無視禁令。

法官林文瀚則問及，若鄒幸彤被警方落案起訴後，能否提出司法覆核挑戰當局決定。律政司一方則指，鄒亦可提出司法覆核，並等待高院作出判決，律政司亦會就覆核結果決定是否終止檢控。

法官李義又指，質疑警方決定的合法性或是鄒幸彤潛在的抗辯理由之一，若鄒幸彤未能就此作質疑，或會影響其抗辯權利。律政司一方指，決定的合法性並非必要的控罪元素之一，而且鄒幸彤被捕後亦有權提出司法覆來。

鄒一方陳詞時指，警方決定的合法性屬控罪元素之一，鄒幸彤有權在審訊中提出質疑。鄒一方又指，控方在審訊中亦負有舉證責任，若鄒提出司法覆核，責任則會落入鄒幸彤身上，而且提出司法覆核亦需要一定資源，鄒早前亦希望就一禁制令加入司法覆核，但最終因被裁定在法律上沒有資格而被拒加入，最終須承擔律政司訟費。

高院法官早前於判詞指，《公安條例》容許鄒幸彤於刑事審訊中質疑禁止令的合法性，鄒可挑戰禁止令的合法性。法官裁定警方沒有履行主動責任，在可行情況下容許及便利集會進行，律政司一方未能確立禁止令的合法性。鄒被控煽動參與被禁止的集會，但若禁止令並非合法發出，即使鄒呼籲他人到維園集會，亦不會違法，故裁定上訴得直。

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記者：梁錦麟

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