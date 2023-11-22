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【數字灣區】民建聯冀未來可做到「一證過關」　促做好跨境快速支付系統

社會 15:06 2023/11/22

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民建聯回應廣東省政府《「數字灣區」建設三年行動方案》。（趙居逸攝）

廣東省人民政府辦公廳日前印發關於《「數字灣區」建設3年行動方案的通知》，提出三年行動方案，包括推動粵港澳三地居民統一身份認證。民建聯表示歡迎，認為有助推動大灣區發展，方便港人在大灣區工作、生活、營商及上學。

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民建聯立法會議員陳勇、葛珮帆、劉國勳，今日就有關通知作出回應，葛珮帆表示，推動大灣區發展，需要在人流、物流、資金流、信息流等，做到越互聯互通越好，她促請特區政府儘快落實執行細節。她希望將來可以做到「一證過關」，未來亦可以透過流動應用程式「智方便」與內地方面對接，做到一網通辦。

陳勇則表示，統一身份認證等措施，不等於香港會失去獨特地位或優勢，反而有助融入國家發展大局。他以智能手機做比喻，認為新方案，如多了一部手機及一個手機號碼，港人日後多了一個身份。

劉國勳則認為，兩地通關後，兩地市民來往頻密，北上消費的眾多，如果能做好跨境快速支付系統，能給兩地市民帶來方便，但他指香港很多商店仍未有電子支付，因此建議當局應協助整個社會更好對接。

陸頌雄：證件互認或造成額外公共服務需求

工聯會亦歡迎有關方案，相信有助解決兩地目前因為使用不同證件的麻煩及不便。理事長黃國表示，復常通關後，收到不少市民就有關使用回鄉證的求助，例如港人不能以回鄉證在網上購買內地門票、在內地機場過境時未能使用自動閘機。他期望，日後的回鄉證可以與內地居民身份證的技術標準統一，擁有一樣的功能，方便互通。 

民建聯回應廣東省政府《「數字灣區」建設三年行動方案》。（趙居逸攝）

工聯會議員陸頌雄則表示，兩地的證件互認，會有帶來更多發展機會，但亦可能會造成額外的公共服務需求。他以港人用康體通預定球場為例，兩地證件互認後，或會有內地居民來港借場打球，他促請政府應做好前瞻性規劃，例如增加設施供應量，或作出適當的差別收費。

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記者：趙居逸

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