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【長者軟餐】大快活推符國際標準長者軟餐　設焗豬扒飯及咖喱雞飯選擇

社會 15:21 2023/11/22

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(受訪者提供)

大快活今日公布推出「快活 回味軟餐」計劃，回應面對吞嚥及咀嚼困難的患者及長者對飲食的需求，首階段將皇牌美食「阿活咖喱雞飯」及「阿活焗豬扒飯」製作成符合國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）及照護食標準指引等級4的軟餐，為吞嚥困難患者及長者重拾進食樂趣，更可減輕其照顧者準備膳食的重擔。

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大快活集團品質管理部經理陳淑銘表示，大快活用了一年多的時間研發軟餐，過程挑戰重重，尤其是研發軟餐中的飯類產品。首要關注的是保持食品製作環境的高度衛生與安全，保障長者們吃得安心。其次，堅持軟餐產品有餸有飯，讓長者們有完整的用餐體驗。製作軟白飯的過程中，需解決白飯黏稠度高的物質特性，與分解白飯的澱粉質的難題，經反覆嘗試後，成功製作出符合國際吞嚥障礙飲食標準（ISSDI）及照護食標準指引等級 4（食物：糊狀；飲品：高度稠）的軟白飯。

根據香港社會服務聯會調查統計，院舍內76-85歲的長者，有25.6%需要進食軟餐；86-95歲需要進食軟餐的長者，更接近四成（39.4%）。長者因在市場未能方便購買軟餐，有時會進食一些正常食物，吸收味道而不吞嚥。此舉嚴重影響吞嚥困難患者及長者的生活質素及營養吸收。大快活有見及此，推出軟餐，務求令吞嚥困難患者及長者軟餐食物上有更多選擇，更方便購買，從而改善吞嚥困難患者及長者及照顧者的生活質素。

軟餐適合吞嚥困難患者及長者食用，符合國際吞嚥障礙飲食標準(IDDSI)及照護食標準指引等級4。首階段於安老院舍試行，並會在稍後推廣至各大快活分店及網上訂購，務求惠及更多吞嚥困難患者、長者、照顧者及安老院舍。

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