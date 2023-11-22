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新聞女王丨馬國明毒舌奚落陳曉華　佘詩曼繼續爆金句：由我哋教觀眾點睇

娛樂 17:37 2023/11/22

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熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

TVB台慶劇《新聞女王》。

佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、何依婷演出TVB台慶劇《新聞女王》，昨晚（11月21日）第2集延續首集開的大型巴士翻側意外劇情，經過「Man姐」文慧心（佘詩曼飾）精心佈局，文家軍在「自卑機心女」芷瑤（陳曉華飾）助攻下打敗「佐治」梁景仁（馬國明飾）為首的佐治黨。

之後，兩大陣營旋即進入第二場「仁心會長戰役」，各自出招問鼎King Maker寶座，爭奪大型贊助額作為上位籌碼；第二場「文佐之爭」的不穩定因素同樣存在於中立派的張家妍（李施嬅飾）身上，緊盯3百萬善款實際去向進行調查的家妍，成為King Maker計劃絆腳石……。

新聞女王丨佘詩曼大爆職場金句　霸氣Man姐：公司可以冇咗你架喇喎

《新聞女王》張家妍（李施嬅飾）。

陳曉華被「用完即棄」

昨晚《新聞女王》內，陳曉華（Hera）飾演的角色慘淪辦公室鬥爭犧牲品，天資不足的芷瑤，為了存活3度死求兼兩度下跪，分別是跪求盧博士（鄭啟泰飾）受訪、跪求Man姐不要解僱自己，及扮醉死求佐治再次給予機會，其間數度眼泛淚光。

其中跪求Man姐場口相當戲劇性，原以為立了大功的芷瑤、於Office大派「勝利蛋糕之際竟收到Man姐的大信封，被用完即棄的芷瑤不但未有爭辯、更連尊嚴也不要跪地懇求Man姐：「我做錯咩呀？我同你道歉吖！」

《新聞女王》芷瑤（陳曉華飾）。

慘被馬國明奚落

芷瑤之後再找佐治幫忙，並暗示可出賣美色：「我都可以冇底線，我都可以走光」。

可惜遭佐治篤爆她扮醉之餘，更以「香水論」奚落芷瑤謂：「女人嘅人緣你冇，女人嘅直覺你都冇」、「狗咬人你都想像唔到，人咬狗嘅世界唔啱你。」

除佐治外，Man姐繼續如在第1集《新聞女王》爆金句，另外Cathy（高海寧飾）、張家妍（李施嬅飾）亦一樣有精彩對白。

《新聞女王》第2集經典對白

Man姐：「打開電視，邊啲真邊啲假你識分咩？上面出現每個畫面、每一個字，都係設計出嚟，由我哋控制切入點、由我哋教觀眾點睇。」
Man姐：「冇錯，新聞冇經濟效益，不過真相有。」
Cathy：「邊個Air Time多，邊個畫面靚，邊個押尾都好重要。」
張家妍：「總之我見到有嘢唔妥就會查，做新聞應該係咁。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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