兒童健康丨尿道炎非小毛病　及早治療防重症

▲ 尿道炎若延誤治療，可致蛋白尿、腎功能失調以致血壓高等較嚴重的問題。(iStock圖片)

尿道炎又稱尿路感染，一般指輸尿路線受到感染，可能受影響的部分包括尿道、膀胱、輸尿管和腎臟。尿道炎亦是常見的兒童疾病，影響約8%女童及2%男童。衛生署建議，多飲水和注意衛生是預防尿道炎最好的方法。

最新影片推介

3個月或以下的新生嬰兒患上尿道炎，臨床表徵或不明顯，一般包括發燒、低温、嘔吐、腹瀉、持續黃疸、拒食、鬧性子和血尿等。而較年長的小孩患上尿道炎，呈現的徵狀則較明顯，如腹痛、排尿赤痛、小便濃濁、尿頻、血尿、夜遺尿等。若及早醫治，尿道炎病童一般都能夠完全康復，不會引致長久的傷害；相反，若延誤治療，尿道炎可致蛋白尿、腎功能失調以致血壓高等較嚴重的問題。

尿道炎主要由細菌感染引起，最常見是大腸桿菌感染，佔所有尿道炎之七成。那兒童患尿道炎，家長需要帶孩子到急症室求診嗎？其實大部分尿道炎病童都沒有即時生命危險，假如孩子出現發燒、面色蒼白、全身出冷汗、心跳加速、呼吸急促、神智不清等可能與敗血症俗稱血中毒有關的病徵，又或是高熱痙攣俗稱發燒抽筋，則需要盡快到急症室求診。

一般情況下，孩子可在家居護理，家長應予孩子多休息，尤其不可進行劇烈運動。其次是病童須多飲水，少食多餐。此外病童應保持小便處及下身清潔衞生，跟隨醫生指示服藥。家長應持續觀察病童體温、進食情況和神智，如有任何變化，須盡快與醫生聯絡。

在治療上，醫生會按病歷及身體檢查來決定治療方法，一般會替小孩安排收集小便樣本作檢驗及細菌培植。而抗生素是治療尿道炎最重要的藥物，醫生一般會處方口服抗生素，療程通常為7至14日。若感染嚴重或小孩年紀太輕，醫生可能會建議住院觀察並接受治療，如有需要醫生可能會處方經靜脈注射的藥物。此外，醫生亦會按情況和治療後的反應決定應否替小孩驗血、採用超聲波、尿液倒流造影或同位素掃描等檢驗。檢驗主要目的是為確定感染位置、腎臟是否有損傷和結痂，或尿道是否有結構性異常等情況。如果情況複雜，或會轉介小孩到兒童腎科醫生繼續跟進。

其實並非所有小孩的尿道炎都是小毛病，如患有先天性尿道結構異常或腎臟組織損傷等情況，小孩或需要長期服用抗生素。當孩子不幸患上尿道炎，家長應安排孩子及早接受適當的治療，可減低出現血壓高、蛋白尿及腎臟衰竭等後遺症的機會。

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰陳珈希