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鄭欣宜驚喜「復出」聲演迪士尼動畫電影　Joyce與Dee哥合作《星願奇緣》

娛樂 17:06 2023/11/22

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鄭欣宜與何啟華在《星願奇緣》合作。

迪士尼動畫電影《星願奇緣》（Wish），粵語配音版聲演演員在今日（11月22日）公布，大家掛念多時的鄭欣宜（Joyce）驚喜現身，聲演女主角雅莎 (Asha)，更與曾在演唱會和廣告合作的好拍檔ERROR成員何啟華（阿Dee）首度齊為迪士尼動畫配音。

阿Dee在《星願奇緣》聲演山羊華倫天奴 (Valentino)，全程伴住女主角落力搞笑，氹得Joyce好開心之餘，相信亦會令本地觀眾睇得更加投入。

星願奇緣丨迪士尼100周年動畫邀星級藝人配音　網民：係咪欣宜？

鄭欣宜與何啟華聲演《星願奇緣》。

迪士尼陪住Joyce長大

Joyce和阿Dee都像《星願奇緣》主角一樣深信「願望的力量」，認為許願就像給自己一個清晰的目標，成為一種推動力。

她憶述自己人生第一個願望，正是希望與全家人一起去迪士尼樂園玩：「因為迪士尼陪住我長大，所以細個一直好想去迪士尼樂園。結果我真係願望成真，第一次去迪士尼樂園就係同媽咪和婆婆一齊去，留下了非常美好的回憶！」

身為迪士尼忠粉的她，今次可以為迪士尼100週年紀念的動畫作配音，又是另一次願望成真，Joyce直言「我係覺得有少少威！」

 
阿Dee許願做影帝

至於阿Dee亦覺得今次為迪士尼動畫配音是願望成真，「我一直都希望可以接更多不同類型的工作，例如電影、配音等，作更多不同的嘗試！」他更許下宏願，希望有日成為影帝，演藝表現獲得肯定！
 
談到想對方幫她實現一個怎樣的願望，Joyce笑言一向很欣賞阿Dee的幽默感，搞笑的節奏拿捏得很準確，「我想阿Dee幫我成為一個更Funny的人！」

阿Dee此時卻一改搞笑本色，感性地說：「我們合作過幾次，我想Joyce幫我實現的願望是她可以開開心心做自己想做的事。希望Joyce可以堅強啲、開心啲！」

Joyce聽到後大受感動眼泛淚光與阿Dee擁抱，「我每次同你合作都好開心！」阿Dee聞言即說此刻的願望是《星願奇緣》票房大賣，讓他和Joyce有更多合作機會，為彼此實現更多願望。

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Joyce為《星願奇緣》唱5首

橫掃樂壇頒獎禮女歌手獎項的唱家班Joyce，今次將為《星願奇緣》獻唱5首歌曲。

其中，廣東話版的電影主題曲《星願》(This Wish) 快將面世，或成為繼《Let It Go》後新一輪迪士尼洗腦歌。

撰文 : TOPick柴犬出動

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