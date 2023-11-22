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愛滋病｜泰女大生失戀蒲吧狂歡　自揭先天有愛滋感後悔呼籲︰快檢查

醫生診症室 19:25 2023/11/22

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泰女大生失戀蒲吧狂歡，自揭先天有愛滋感後悔。

不安全性行為有感染性病的風險，泰國一名天生感染HIV（愛滋病病毒）的女大學生，大半年前失戀後放縱自己，與多名男子發生「一夜情」。事後該名女生對自己的行為感到內疚，於是就在網上發文，公開自己常去的地點及特徵，呼籲曾與她發生關係的男子盡快接受檢查。

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綜合泰國媒體報道，泰國一名網民在網上匿名講述事件經過。女網民指，自己現正就讀大學二年級，預備即將升上三年級；而在今年4月，她因失戀心情變差，幾乎每晚流連酒吧，並與多名陌生男子發生性關係，不尋常關係維時長達7個多月。

而事主自曝其天生感染HIV（愛滋病病毒），她為自己的行為深感內疚及後悔，並表示現在只想逃離家，不想見任何人。事主同時公開以往7個月來，自己去過的酒吧，呼籲這些陌生男子盡快接受檢查。她指自己發文前經過幾番掙扎，最終決定公開事件，是不想禍連無辜的下一代：

萬一（與我）發生關係的男子日後結婚生子，那他的孩子可能一生下來就已感染HIV病毒。

事主表示，不希望連累其他無辜孩子，與她有一樣痛苦的經歷，同時亦希望向曾與她發生關係的對象致歉。而她亦承諾以後不會再有類似行為，指自己雖然有吃藥，但現時已出現併發症，因此也為這些對象的健康狀況感憂心。

愛滋病3大傳播途徑

據衞生署統計，2021年本港有447宗新增感染愛滋病病毒個案，90宗新增愛滋病個案。男性感染愛滋病病毒及患愛滋病的新增人數分別是女性的4.6及5.4倍。

愛滋病（後天免疫力缺乏綜合症）是一種免疫系統受愛滋病毒感染後，而逐漸衰弱所引發出的多種疾病。以下是病毒傳播的3種途徑：

  • 與帶有愛滋病病毒的人有直接性接觸
  • 共用染有愛滋病病毒血液的注射工具或個人物品（如剃鬚刀或牙刷）
  • 帶有愛滋病病毒的母親在懷孕或分娩時將病毒傳染給嬰兒

而要預防愛滋病，採取安全性行為是減低受感染風險的最佳方法。現時愛滋病是一種無法根治的傳染病，但卻可以透過治療控制病情。患者可服用處方藥物，降低血液中的病毒含量，從而減慢病毒惡化，延長及改善生活質素。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 愛滋病 性行為 傳染病 衞生署 泰國

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