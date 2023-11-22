【打擊毒品】警青龍頭搗毒品儲存倉及加工場　被捕男子稱收數千元報酬參與販毒

▲ （黃傑偉攝）

警方周一（20日）在青龍頭搗破一個以私人屋苑單位作掩飾的毒品儲存倉及加工場，並以「製造危險藥物」、「販運危險藥物」及「阻差辦公」罪拘捕兩名分別為20及22歲報稱無業的本地男子。

毒品調查科高級督察唐為國指表示，警方經深入調查後，發現有人利用私人屋苑闢作儲存毒品及加工工場。警方於前日（20日）晚上採取行動，在青龍頭一私人屋苑截查2名剛離開單位，分別20姓余及22歲姓梁男子，2人曾作出反抗，最後被警方制服，並將2人押回單位內搜查。警方在單位內檢獲3.6公斤固態冰毒、5.3公斤原材料及一批液態冰毒，並檢獲一批鹽酸及製毒工具，包括煲、電磁爐、可攜式浴室寶及電子磅。探員隨即以製毒、販運危險藥物及阻礙警務人員執法將2人拘捕。2人均報稱無業，收取數千元報酬參與販毒，明日早上在西九龍裁判處提堂。

警方譴責販毒集團以私人屋苑作毒品儲存及加工工場極不負責任，重申販運危險藥物及製毒均屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉