偽單親丨媽媽偽單親養大2兒　博士爸爸消失20年1原因突現身

▲ 台北一對夫婦，育有2名兒子，丈夫突然消失了20年，一直以來，妻子要打工之餘，仲要兼顧父職，但去年丈夫突然現身返台。

白頭人送黑頭人，是父母最悲痛的事。台北一對夫婦育有2名兒子，35年前丈夫為了攻讀博士學位，拋下妻兒獨自飛往美國，即使返台後也僅周末偶爾回家，之後更搬到中國定居。多年來，人妻獨力照顧兩子，過著「偽單親」生活。沒想到去年大仔意外離世後，丈夫竟因一件事突然現身，令人妻感到心寒決心提出離婚。

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據台媒報道，根據判決書，案中夫妻在台北育有2名兒子，被告的丈夫於88年7月赴美攻讀博士學位，學成歸國時，大仔已就讀小學，之後丈夫到新竹工作，僅周末偶爾回家，從未參加孩子的學校活動，妻子一肩扛起整個家的開支，母兼父職，勞心勞力、身心俱疲。

妻子控訴，丈夫在2000年時，離開台灣到中國定居，更把戶籍改至金門。夫妻分居至今已超過20年，有夫妻之名卻無夫妻之實。更甚，大仔在去年4月不幸意外過世後，丈夫竟連喪禮都缺席。直至去年10月，丈夫卻突然返台現身，原因竟是為了分兒子的遺產，令她大感心寒，申請離婚。

細仔在庭上作供稱，自己上小學一年級起，就跟媽媽和哥哥同住，在模糊的印象中，爸爸只回來探望過一至兩次。

家裡有經濟能力的只有媽媽，媽媽一直都有在工作，我哥哥告別式時，爸爸沒有參加，是之後牽涉到遺產才回來。

獲判准離婚

台北地院審酌後，被告於2000年後即未與原告共同居住生活，雙方長期以來沒有積極聯繫，有夫妻之名而無夫妻之實，此與夫妻應共同生活、同甘共苦，共創幸福家庭生活之本質相悖，且被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀，作何聲明或陳述，主觀上亦已無繼續維持婚姻之意願，判准離婚。

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責任編輯：王明芳