【青年】接見港澳青年代表交流團　丁薛祥：已為港澳青年出台多項便利措施

▲ 國務院常務副總理丁薛祥今日在北京人民大會堂，接見各界港澳青年代表交流團。（港台影片截圖）

主管港澳事務的國務院常務副總理丁薛祥今日在北京人民大會堂，接見各界港澳青年代表交流團。丁薛祥表示，中央已為港澳青年，提供一系列便利措施，便利港澳青年到內地，尤其是大灣區學習、工作、生活。

▲ 交流團由全國青聯、港澳特區政府和港澳中聯辦主辦，港澳各界各行業150名青年代表參與。（港台影片截圖）

丁薛祥先與代表團成員拍攝大合照，他與部分成員握手，之後舉行交流會。交流團由全國青聯、港澳特區政府和港澳中聯辦主辦，港澳各界各行業150名青年代表參與，當中包括立法會議員霍啟剛和林琳，亦有乒乓運動員杜凱琹等。

丁薛祥指，他代表中共中央總書記習近平和中央政府歡迎代表團成員到北京參與活動，也轉達習近平和中央政府向廣大港澳青年致以誠摯問候，習近平對廣大港澳青年十分關心。

他表示，中央各有關部門包括地方政府，亦採取一系列措施，出台很多政策，便利港澳青年到內地，尤其是大灣區學習、工作、生活，港澳青年奮鬥之路一定會越走越寬、越走越順、前途一片光明。他說，中共十八大以後，各方面認真落實習近平的重要指示，包括香港、澳門特區政府亦高度重視港澳青年的發展。

港澳辦主任夏寶龍、常務副主任周霽、政務司副司長卓永興、民政及青年事務局副局長梁宏正亦有參與活動。

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責任編輯：區綽彥