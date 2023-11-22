【取消捐贈】涉誤用器官捐贈登記名冊電腦　兩男被控3刑毀罪准保釋再訊

▲ 兩男涉誤用器官捐贈登記名冊電腦被控共3刑毀罪，准保釋候訊。資料圖片

衞生署早前接獲取消器官捐贈的數字急升，警方事後拘捕4人。其中兩名學生及設計師涉誤用衞生署中央器官捐贈登記名冊系統的電腦，被控共3項刑事損壞罪，案件今（22日）於東區裁判法院提堂。兩人暫毋須答辯，裁判官應辯方申請，將兩案押後至2023年12月20日及2024年1月10日再訊，以待辯方索取文件及給予被告法律意見，其間兩人准以現金4,000元等條件保釋。

兩案被告分別是王子誠（19歲），報稱學生及霍英圻（47歲），報稱設計師。王被控1項刑事損壞罪，霍被控2項相同控罪。

控罪指，王於2023年5月23日損壞屬於衞生署的財產，霍則於同日兩度損壞屬於衞生署的財產，即兩人誤用一台中央器官捐贈登記名冊系統的電腦，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞。

辯方今於庭上申請押後案件，以待索取文件及給予被告法律意見。裁判官聽罷陳詞後，將王子誠案押後至2023年12月20日再訊，以及將霍英圻案則押後至2024年1月10日再訊，以待辯方索取文件及給予被告法律意見，其間兩人准以現金4,000元保釋，其間不得離港，須交出旅遊證件，並需居住於報稱地址，每星期到警署報到及不得接觸控方證人。

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記者：梁錦麟



