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【民意調查】廉署下周一起上門進行民調　了解市民對廉潔社會及貪污問題認知

社會 16:49 2023/11/22

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（資料圖片）

廉政公署將由下周一（27日）開始進行周年民意調查，了解市民對廉潔社會的態度及貪污問題的認知。獲選住戶將會收到由廉署發出的通知函件。研究機構的訪問員會在民意調查期間，上午10時至晚上9時45分到訪住戶，進行10至15分鐘的簡單面對面訪問。獲選住戶亦可致電研究機構或廉署，安排合適的訪問時間。

周年民意調查由廉署委託獨立專業研究機構負責，透過隨機抽樣方式選出約1700名年齡介乎15至74歲的居港人士接受訪問。廉署發言人表示廉署反貪策略必須因時制宜，緊貼社會發展步伐，切合公眾期望。周年民意調查有助廉署更準確掌握公眾對廉潔社會的看法，制定適切反貪政策，加強反貪工作的成效。
　　 
廉署指，所有訪問員均會穿著制服，並持有由廉署發出的委任信及研究機構的工作證，以茲識別。民意調查收集的全部資料只用作綜合分析，已填寫的問卷會在民意調查完成後銷毁。

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責任編輯：吳穎嵛

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貪污 編輯 廉政公署 民意調查

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