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【精神健康】截至10月27學生疑自殺身亡　蔡若蓮：疫後復常挑戰較大

社會 17:03 2023/11/22

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蔡若蓮指，數字有上升趨勢，預料因疫情及復常後，學生需面對較大挑戰所致。（資料圖片）

近日出現多宗學生自殺個案，教育局局長蔡若蓮今日（22日）書面回覆立法會議員質詢時指，今年截至10月，全港中、小學匯報的學生懷疑自殺身亡個案有27宗；而2020至2022年，相關宗數分別為21、25及25宗。蔡若蓮指，數字有上升趨勢，預料因疫情及復常後，學生需面對較大挑戰所致。

蔡若蓮指，根據國際和本港研究，自殺屬複雜的問題，由多項風險及保護因素互相影響而成，不能歸因於單一因素。政府審視近期中小學生自殺身亡個案，分析當中曾出現的風險因素，主要來自人際關係，包括家庭、社交或感情方面的問題，以及個人問題，例如學習及學校適應、抑鬱情緒及精神病等。

蔡若蓮亦表示，因應近期發生的不幸事件，政府會加強跨部門合作，包括醫衞局、教育局和社署，並設立三層應急機制，第一層是協助學校及早識別有較高自殺風險或有精神健康需要的學生，提供及時和適當的介入；第二層機制是以跨部門、跨專業及跨界別合作的方式，組織「校外支援」網絡，為學校增強「外援」；第三層機制是由學校校長直接轉介有嚴重精神健康需要的學生予醫管局專科精神科服務，醫管局會優先處理。她又承諾，政府會繼續檢視及優化現有為學生提供的服務及支援，加強學生精神健康的保護因素，減少風險因素對其的影響。

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責任編輯：梁凱婷

 

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