日本18種住法丨跟李佳芯周吉佩體驗和式住宿　入住民宿須知禮儀

▲ 《日本18種住法》

由李佳芯（Ali）、周吉佩擔任主持的TVB綜藝節目《日本18種住法》，介紹了很多另類日本民宿，令觀眾眼界大開。事實上，不少遊客去日本，除入住大酒店，不少人都想入住民宿、和式旅館（日本人稱為和室）、溫泉酒店，甚至由佛寺改成的寺泊（Terahaku）。

日本人素來重視規矩，入住這種和式住宿，有不少規矩，不慎犯禁，是相當失禮。

▲ 切勿變垃垃蟲。(微博圖片)

過去有不少遊客在日本住民宿的失禮事件，如訂了民宿後卻沒有出現，也沒有通知；又或住完後把民宿變成「垃圾崗」，都會引發抨擊。

▲ 體驗不同文化。

日本一向重視禮儀，尊重文化更是去不到不同地區遊玩的守則，遊客要注意入住民宿必須注意禮儀：

保持環境衛生和清靜

日本人的規矩，入屋的那一刻已經開始，所以一步進和式旅館，如見他們玄關處已放有拖鞋，即示意大家要脫鞋入屋。

屋外穿的鞋子，一律要整齊地擺放在鞋櫃內或指定位置，不能隨便亂放。放在玄關前的話，請自行將鞋頭往外朝。

不能放在榻榻米的物件

拖鞋可穿在屋內行走，但記住絕不能踏在榻榻米上。另外，很多人為求方便，很順手地將行李放到榻榻米上。日本人認為此舉會弄髒榻榻米，拖晃行李箱或會輾壞榻榻米。他們通常會把需要衣物及日用品拿出來，將行李箱放在玄關附近的木板上。

▲ (i stock圖)

茶几 不用外來食物

客人下榻時，可享用酒店提供的茶點。外帶的食物，最好別食用了。若有食用，考慮到衛生問題，及後還是記得把垃圾丟掉。

被鋪 翌日毋須執拾

如住和式旅館，職員可能會在客人外出時，到房間做整理，把房間內的整套床墊、枕頭及被鋪端出來整理妥當，客人最好別再私下移動，或亂翻衣櫃。翌日起床後，毋須像在家中一樣執拾，萬一弄錯，或會加重職員工作。

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記者：eric