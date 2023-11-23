活得健康啲｜化妝工具不洗易藏菌致爛面　專家教3招低成本快速清潔法

▲ 化妝工具不洗易藏菌致爛面，專業婚禮化妝師Ringo教3招低成本快速清潔法。

化妝是不少人每天的指定動作，不過化妝工具要多久清洗一次？美國一項研究發現，化妝掃兩星期未洗，含菌量甚至比廁所板多。TOPick請來皮膚科專科醫生劉顏銘和專業婚禮化妝師Ringo，拆解不洗化妝工具的危害，並示範化妝掃、粉撲和美妝蛋的正確清潔方法。

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醫生：每星期至少清洗一次

皮膚科專科醫生劉顏銘指出，長時間不清潔化妝掃，容易積聚油脂、皮膚角質層，如果天氣潮濕，有利真菌、細菌滋生，令暗瘡、毛囊炎等情況惡化，她建議每星期至少清洗一次化妝掃。

▲ 皮膚科專科醫生劉顏銘。（越玲瓏攝）

化妝師教低成本清潔法

至於如何清洗化妝工具？專業婚禮化妝師Ringo分享了一套低成本的快速清潔法。她強調，不同的化妝工具，應使用不同的方法清洗。

化妝掃的掃毛分為動物毛和纖維毛。動物毛多用於胭脂、眼影等粉狀化妝品；而纖維毛則適合用於液體或霜狀的化妝品，例如粉底、遮瑕膏等。

1.乾粉掃清潔方法

清洗動物毛化妝掃時，可於廚房紙倒入少量化妝掃清潔劑，將化妝掃掃頭放在廚房紙上打圈，直至沒有顔色殘留在廚房紙上，化妝掃便清潔完畢。

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2.濕粉掃清潔方法

由於纖維毛的濕粉掃黏附性較大，因此不能使用以上方法清洗。Ringo建議準備一個便於清洗的容器，倒入適量水，以及化妝掃清潔劑或強力去油的洗潔精，然後將化妝掃掃頭浸在水中，以打圈的方式清洗，直至掃頭沒有殘餘化妝品，然後用紙巾印走多餘水分。

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3.粉撲清潔方法

至於粉撲和美妝蛋，不少人為求方便，會直接用手清洗，但指甲有機會磨損粉撲，縮短其壽命。Ringo建議準備一個密實袋，倒入適量水和粉撲清潔劑，再放入使用過的粉撲、美妝蛋，然後封上密實袋，輕輕按壓，讓污垢溶解出來，接著將污水倒掉，加入清水沖洗乾淨。

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Ringo補充，化妝品含有化學成分或油脂，單靠用洗頭水或沐浴露，未必能徹底洗淨化妝品的殘餘物質，因此建議使用化妝掃或粉撲專用的清潔劑，一來可清洗乾淨殘餘污垢，也可延長化妝工具的壽命。

化妝工具保存保養貼士

Ringo提醒，清洗乾淨的化妝工具，應放置在空曠的地方，讓其自然晾乾，尤其粉撲和美妝蛋的密度較高，清洗後內裡會有濕氣，應該確保完全乾透才重覆使用。

有些人會選擇用風筒吹乾化妝掃，Ringo指此舉有機會令化妝掃的膠水溶解，導致化妝掃容易損毁。

她指出，化妝掃一般可使用3年左右，如發現掃毛出現開叉、掉毛等情況，此時便需要更換一套全新的化妝掃。

至於粉撲的消耗性較大，經常清洗會導致磨損，基本上約3個月便需要更換。如果粉撲或美妝蛋出現黑點，代表可能已經發霉，便應停止使用，並立即更換。

▲ 專業婚禮化妝師Ringo。（曾嘉文攝）

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記者：沈佩珊