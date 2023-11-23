升中面試︱喇沙書院中一收生設兩輪面試　新校長親述貼士：有創意及熱誠

▲ 喇沙書院新校長親述喇沙書院升中面試貼士。

【升中面試/喇沙書院/面試題目簡介】2024/25年度中一自行分配學位將於明年1月2日至16日接受申請，傳統名校喇沙書院近日舉行2024/25學年中一入學簡介講座及校園導覽，喇沙書院今學年新上任的梁浩然校長公開自行收生準則，校長亦親授喇沙書院面試貼士及申請注意事項。

喇沙書院教學模式簡介

資助中學喇沙書院以英文作為主要教學語言，學生可透過「自行分配學位」或「統一派位」申請入學，2024/25學年將提供76個中一自行分配學額。

梁校長公開喇沙書院自行分配學位收生準則及比重如下：

操行、校内學科成績、課外活動、獎項、老師評語、教育局成績次第名單和名次等佔60%；

面試表現則佔40%

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喇沙書院設兩輪面試

喇沙的「自行分配學位」的面試會分兩輪，所有申請者都獲第一輪面試的機會。梁校長指出，面試將於2024年1月中旬進行，學校會透過電郵通知申請者面試的時間。「自行分配學位」的面試將以面對面的形式於學校進行，不設筆試。

第一輪面試主要由英文和中文科組的教師負責，申請者需要展現良好的粵語和英語口語溝通表達能力，而表現優異的申請者有機會進入由校監、校董和校長主持的第二輪面試。

梁校長亦分享升中面試錦囊，第一是真誠，申請者切忌背誦預設答案；第二需要有創意，學生若能在面試中展現創新思維為佳；第三，有熱誠，願意與人溝通交流；最後校方亦重視申請人品行，如待人謙虛有禮等。

獲得取錄的申請者將於2024年3月27日收到正取學生通知，教育局亦將於2024年7月9日公布自行分配學位及統一派位結果。

喇沙書院入學申請辦法及注意事項

「自行分配學位」的申請時間為2024年1月2日至2024年1月16日。有意報名的家長可選擇以紙本方式，或透過「中一派位電子平台」遞交申請。無論家長以哪種方式遞交自行分配學位申請，申請者亦必須填寫喇沙書院網上申請表格。確認申請後，申請者將會收到內含「喇沙書院申請表封面頁」附件的電郵。

如家長選擇以紙本方式提交申請，家長須填妥喇沙書院網上申請表格，上載相關文件，列印「喇沙書院申請表封面頁」，連同紙本自行分配學位申請表，在截止日期或之前親身遞交給學校，逾期申請將不受理。梁校長特別提醒紙本申請者，在報名時帶備教育局存根，並連同「喇沙書院申請表封面頁」一併交回。

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責任編輯：林愛娜