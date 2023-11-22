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【少年販毒】涉販運12公斤液態氯胺酮　兩少年判囚14年4個月及16年

社會 17:09 2023/11/22

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海關早前於機場貨物搜出液態氯胺酮。資料圖片

海關於機場搜查由巴基斯坦運港報稱是玫瑰水貨品中，發現136樽中內有約108公斤可疑液態，經檢驗後證實內含逾12.2公斤液態氯胺酮，巿值約739萬元。海關拘捕收貨司機後進行監控行動，先後拘捕多名負責運送少年，其中兩名案發時14及17歲少年，今（22日）於高等法院承認串謀販運危險藥物罪。暫委法官判刑時指，本案具一定規模，兩名被告分別招攬少年參與其中，屬加刑因素，分別判監14年4個月及16年。

首被告鄺姓少年(案發時14歲)及次被告石姓少年(案發時17歲)，現年17及19歲，首被告因另一毒品案正於教導所服刑，次被告則沒有刑事紀錄。兩人承認1項串謀販運危險藥物罪，控罪指他們於2021年7月27日至28日，與不知名人士串謀販運危險藥物氯胺酮。

暫委法官判刑時指，本案涉及共12,236.4克液體氯胺酮，巿值逾739萬元，以23年半為判刑起點。兩被告案發時均未成年，於案中角色相若。首被告案發前涉另一毒品案，本案於保釋期間干犯，首被告承認於本案涉電召車輛及多人參與其中，整體而言，本案具一定規模。

暫委法官續指，首被告與同齡少年前往收貨，及曾要求對方協助搬運雪櫃；次被告則與兩名15及16歲少男少女前往取貨，兩被告分別招攬未成年少年男女參與其中，屬加刑因素，惟首被告參與監控行動以致次被告被捕，可獲額外減刑。暫委法官考慮所有因素後，判兩被告入獄14年4個月及16個月。

案情指，林姓司機於2021年7月27日到機場收取從巴基斯坦運港的貨品，海關人員抽查55箱報稱為659樽的玫瑰水，發現其中136樽含有108.8公斤可疑黃色液態，經化驗後證實內有12236.4克液體氯胺酮，巿值739萬元。

林姓司機警誡下稱為物流公司兼職司機，受指示前往收貨，其後林同意參與海關監控行動。朱姓受托人指示林於翌日送貨到秀茂坪商場，並由首被告代收。林與海關人員到達後與首被告及1名14歲少年見面，首被告擬從開啟林的貨車車尾取貨時，海關人員即表露身分及作出拘捕。

首被告其後亦同意參與監控行動，海關人員假扮首被告及司機，按指示送貨到葵涌一工業大廈，與次被告及兩名少年男女會面，當次被告確定貨品後即被捕。首被告警誡下稱於友人及不知名人士指使下收貨後拍照，再電召客貨車運貨，每天獲酬2,000元。至於同行14歲少年為其同學，他只要求對方協助搬運雪櫃，對方並不知情。

次被告警誡下稱受不知名人士指示收貨，兩名同行少年男女為其友人，次被告指基於安全理由，拒絕參與海監控行動；其餘3名少年男女警誡下分別稱對毒品不知情及以為是飲用水。

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記者：林育慧

 

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