新手爸媽︱30歲余香凝事業衝剌期結婚誕2孩　從不放棄追演藝夢：做演員應經歷人生

▲ 余香凝在事業衝剌期結婚誕下2孩，更憑電影《白日之下》創事業高峰。

電影《白日之下》自放映以來大受好評，主要演員余香凝（Jennifer）、姜大衛、林保怡、梁仲恆及梁雍婷等人的演技也備受認可，當中飾演偵查組記者凌曉琪的Jennifer更首獲提名金馬獎最佳女主角。16歲出道的Jennifer在事業衝刺之時結婚生仔成為新手媽媽，卻無阻她追逐演藝夢，她認為家庭豐富了其人生經歷，助她演戲更有味道。

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沙田Band 1中學畢業

余香凝從小在大圍屋邨長大，有一名小4歲的妹妹余潔滢。Jennifer曾就讀Band 1中學沙田聖母無玷聖心書院，她曾接受TOPick訪問坦言當年讀書壓力大，自己是文科生，擅長背誦，也不算是很聰明的學生，因此在理科方面的頭腦轉數不快，「中一至中三的數學科，考試未試過合格。」幸好努力讀書後，她會考成績也取得18分不俗成績，在視藝科更取得A級。

▲ 余香凝感恩自己擁有一個幸福的家庭，有自己喜歡的工作。（陳慧安攝）

憑《白日之下》創事業高峰

身形高䠷的Jennifer於16歲出道做模特兒，拍過不少廣告，中七畢業後加入娛樂圈，2016年轉型拍電影，即憑處女作《骨妹》演老練大家姐獲提名香港電影金像獎最佳新演員。其後她演出《逆流大叔》、以教育為主題的《非同凡響》等電影也具口碑，演技備受肯定。

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就在演藝事業如日中天之時，Jennifer於27歲宣布與圈外男友陸正渡（Tim）結婚，並誕下女兒Clare，成為90後新手媽媽，今年9月再誕一子，30歲已成為2孩媽媽。她曾表示，相信結婚不會影響演員事業，她亦成功印證做媽媽沒有阻止其演藝生涯，甚至憑新片《白日之下》再創事業高峰，首度入圍金馬獎最佳女主角。

▲ 余香凝永遠把家庭放第一位。（陳慧安攝）

盼子女結伴成長談心事

她曾在訪問中解釋，做年輕媽媽讓她更有動力把人生重要事情處理得妥當，而她想盡快為女兒添個伴的原因，是與她的快樂童年有關，因她自小與妹妹余潔滢經常談心事，連媽媽都未必知道，她希望女兒都有妹妹或弟弟陪伴成長，即使自己和丈夫將來老了，甚至離開人世，有甚麼重大決策女兒都不必一個人去承擔。

已踏入3字頭的Jennifer感恩現在所擁有的一切，她在今年的生日帖文中發表感言，只希望往後的日子繼續健康快樂。「之前做過一個訪問，被問到30歲的我有什麼還想要追求，有一個幸福的家庭，有自己喜歡的工作，有健康的身體，已經很滿足了，沒有多想要別的，現在這個狀況已經是最好了。」

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責任編輯：林綺玲