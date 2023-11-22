兒童健康丨早晚差距多達15°C 小朋友點著先夠？　中醫分享加1件衫可抵溫差

近日，香港天氣逐漸轉涼，日夜溫差甚大，有分區天氣更錄得15度的差距，不少家長都覺得只為小朋友添加外套便足以禦寒，但卻適得其反，著冷病倒。註冊中醫師馬琦傑表示單靠外套未必足夠，建議家長因應天氣為小朋友穿上棉質底衫，確保他們能抵抗忽冷忽熱的天氣。

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註冊中醫師馬琦傑在Facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」分享小朋友的穿衣保暖方法。他建議小朋友穿上棉質底衫，保暖同時不會悶熱。在氣溫低過12度可選擇長袖，14至18度則可選擇短袖，並外加長袖風褸。

馬醫師亦分享了判斷小朋友衣服夠不夠的方法。他表示一般小朋友的中樞神經髓鞘需在4歲才完成發育，神經傳導的速度和感覺便會準確，因此嬰兒手腳冰冷時，並非真的冷，而是中樞神經尚未成熟，不能反映出嬰幼兒的真實情況。他建議4歲以下的嬰幼兒可摸頸後（近第七頸椎和第一胸椎的位置）的冷暖狀況，更為準確反映。

至於4歲或以上，並沒生病的小朋友，家長們可摸腳底，暖便是穿夠衣服，腳底冰冷就需加衣服。而小朋友經常喊熱，可觀察額頭，有出汗則真的太熱，需減少衣服，如只是身體出現微汗額頭卻沒有，穿衣的數量便在適當的範圍內，不需減少衣服，不過若小朋友生病就另當別論。

小朋友的體質各有不同，上述的方式只作參考。馬醫師亦提醒除天氣溫差的日子外，轉季及出入冷氣的地方時，亦要視乎情況添加或減少衣服。

衣服只是作為外在因素避免小朋友著冷，要預防生病最主要是也是提升他們的免疫力，馬醫師提出6個提升免疫力的重點，確保小朋友的健康。

1）飲食控制，以清淡為主，食量適中

2）適當飲食潻加補脾補腎元素

3）注意穿衣。孩子穿得太多、太少都不適宜

4）多加運動，出汗後緊記抹汗

5）睡前浸腳（春夏用疏肝祛濕；秋冬用補腎排寒）

6）充足睡眠 （10點前瞓到第二朝7點，無驚醒）

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯：王明芳