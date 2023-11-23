亞洲超星團｜限定偶像男團選秀11月25日首播　冼靖峰殺入人氣排名前七

▲ 作為唯二打入頭十的港將冼靖峰和張鎬濂，冼靖峰更位列第7，若能保持下去，最後好大機會成團。

近年各地掀起選秀熱潮，多個中、韓、日選秀男女團一出道旋即成為人氣組合。這種「偶像育成」的方式自節目播出已擄獲一批死忠粉絲，籌備多時的新選秀節目《亞洲超星團》將於星期六在TVB開播，節目矢志雲集亞洲各地精英，挑選當中強者組隊，為偶像界再添新陣象！

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《亞洲超星團》的65名參賽者分別來自中國大陸、香港、澳門、台灣、日本、韓國、越南及泰國等地，經過多輪比試後，將交由全亞洲觀眾投票，組成七人限定男團，並於香港為起點出道。練習生陣容不乏已出道藝人，本地選手則有9位。

節目日前已公開主題曲《閃耀/Shining》表演舞台，一眾參賽者換上灰色西裝大晒歌舞實力，用行動拉票！

▲ 多位樂壇舉足輕重的前輩擔任《亞洲超星團」的導師，為這群有夢想的練習生進行全方位特訓。（官網圖片）

中韓導師陣容極具份量

今次節目由曾志偉作召集人，韓國殿堂級偶像Rain（鄭智薰）擔任總製作人，並由蘇志威、前韓國女團宇宙少女成員程瀟、內地人氣偶像朱正廷及農夫（陸永、C君）擔任超星導師，擁有豐富舞台表演經驗的導師們將就唱歌、跳舞及說唱全方位特訓超星練習生。

於節目預告片中，就能看到導師們嚴苛斥責學員們的初舞台表演：「你們現在的水準不能上舞台上表演。」、「機會只得一次，這個舞台不是開玩笑的。」誓要找到能獨當一面，外形、魅力與實力兼備的全能偶像！

▲ Archie於「初印象人氣排名」中排第7位，好大機會成為男團成員之一。（影片截圖）

9位港將各有來頭

《亞洲超星團》的參加者不乏熟悉臉孔 ，除了TVB上位小生丁子朗、環球音樂歌手余宗遙，更有來自《聲夢傳奇》第一二屆的冼靖峰、黃奕斌和文佐匡。而「星二代」選手方面，則有莫少聰及洪欣之子張鎬濂，及歐陽妙芝幼子方玉亨，身為蔡少芬契仔的張鎬濂更獲契媽於微博公開拉票，被指「贏在起跑綫」。

有選手三度參戰選秀

除此之外，曾參加韓國、台灣選秀節目的選手亦再度「挑機」，其中有3位備受曯目。包括剛參加完韓國選秀《Boys Planet》並獲第26名亮眼成績的奧利，台灣《原子少年》出身的羅奕傑，而南韓選手金東彬更是經歷韓國元祖級選秀《Produce 101 S2》、《Produce X 101》的洗禮後，第三度參與選秀，未知今次能否一圓成團心願？

▲ 導師朱正廷與《亞洲超星團》練習生李權哲同屬被稱為「樂華七子」男團NEXT，曾一同參加內地選秀《偶像練習生》，現今朱正廷成為導師，李權哲卻重返練習生身份爭出道。（朱正廷微博）

樂華娛樂練習生內鬥

內地知名大型經紀公司樂華娛樂亦派出多位練習生，去年出道的男團BOYHOOD全團參戰，成員江信熹更成為主題曲C位。按以往的選秀節目趨勢，主題曲C位往往都會成為最終團體成員之一，江信熹形勢大好。

節目另一看點，是曾一同參加內地選秀《偶像練習生》，其後組成被稱為「樂華七子」男團NEXT的朱正廷和李權哲一同亮相，惟前者擔任導師，後者卻重返練習生身分爭出道，不少網民直指殘忍。

初印象人氣排名 冼靖峰殺入前7

節目開播在即，《亞洲超星團》於社交平台上載了65位練習生的主題曲舞台直拍、快問快答、自我介紹、練習日記等影片，為節目預熱。日前官方頻道更上載了全體練習生初登場的先導影片，揭開「初印象人氣排名」。

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人氣頭十名依次為奧利、李權哲、譚奕天、鐘駿一、陳鑫昊、尹俊嵐、冼靖峰、張勝希、張鎬濂和江信熹，當中樂華的練習生就佔了6人。作為唯二打入頭十的港將冼靖峰和張鎬濂，冼靖峰更位列第7，若能保持下去，最後好大機會成團。而黃奕斌、丁子朗則分別排在第20及21位，成績不俗。

記者：吳霆俊