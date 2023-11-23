北上賞雪︱小紅書熱捧南嶽衡山賞霧凇奇觀 香港出發高鐵3小時直達11類人士免費入場

▲ 湖南衡陽南嶽衡山素來具有南國雪鄉的美譽，是一家大細來個高 CP 值的親子白色假期去好處。(圖片來源:新華網)

12月是外遊賞雪的好季節! 想一家大細來個高 CP 值的親子白色聖誕或新年，不一定要遠赴日本、韓國或歐洲，現只需由香港乘搭高鐵約3小時，即可直達有南國雪鄉美譽兼近日在的小紅書人氣高企的湖南衡陽南嶽衡山，觀賞山頂祝融峰的霧凇奇觀，成人車票最平$500起，小童為$258 起。此外，6至18歲未成年人士持有有效學生和身份證、以及60歲至65歲長者預約門票，均可享5折優惠。

最新影片推介：

根據近日在小紅書網民熱烈推介，湖南衡陽南嶽衡山山頂祝融峰部分地方在11月12日已形成霧淞奇觀，白濛濛一片的山雪海，點綴披上一層霧霜的淞樹林，旅客身置其中，感到十分莊麗。加上，南嶽衡山中心景區多間具歷史特色的祠廟和建築、莊觀的水簾洞及高9.9米的中華萬壽大鼎，讓大家浪漫白雪之旅，增添思古之幽，讓小朋友親身體驗中華文化。

提提大家在準備賞霧凇之旅前，需留意以下兩點：

由舶香港高鐵直達湖南南嶽衡山，可選擇兩個落車點，包括衡山西站或衡陽東站。綜合網上資料顯示，距離南嶽衡山最近的是衡山西站，車程大約15分鐘，惟巴士班次較為疏落；衡陽東站距離南嶽衡山比較遠，車程為1.5小時，但巴士班次較為頻密。



在選擇住宿時，必須留意酒店的位置與價格外，亦需考慮自己的體能是否支持由酒店與登上山峰賞霧凇的距離。

近日小紅書網民建議湖南衡陽南嶽衡山賞雪交通/門票/景區景點/住宿

交通

1. 香港西九龍至衡山西站

車程：3小時6分鐘（註：有直達巴士到南嶽汽車站，離南嶽風景區車程約15分鐘，晚上六點後沒有公共交通，只可以坐計程車前往。）

車費：

二等：成人$516、小童(6-13歲)$258 。

一等：成人$826、小童(6-13歲)$413。

特等：成人$959、小童(6-13歲)$479。

商務：成人$1,593、小童(6-13歲)$796。

2. 香港西九龍至衡陽東

車程：2小時47分鐘 （註：離南嶽風景區車程1.5小時，乘171路到電力大廈，走路至船山賓館門口坐巴士到南嶽遊客中心，全程高速15元。）

車費：

二等：成人$500、小童 (6-13歲) $250。

一等：成人$799、小童(6-13歲)$399。

特等：成人$923、小童(6-13歲)$461。

商務：成人$1,535、小童(6-13歲)$768。

門票優惠

1. 折扣優惠：

6歲至18周歲未成年人、全日制大學本科及以下學歷在校學生（不含成人教育、自考、短期進修院校學生等），憑有效證件（學生證、身份證兩證齊全）預約購票享5折優惠。

60歲至65歲長者，憑身份證預約購票享5折優惠

2. 以下11類人士享免費優惠：

6周歲（含）以下的兒童，憑身份證或戶口簿

65周歲（含）以上的長者，憑身份證預約、現役軍人、殘疾軍人、烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬、軍隊離退休乾部，憑有效證件預約

殘疾人憑身份證和有效殘疾證預約

消防救援人員憑有效證件預約

帶團導游憑有效證件和出團手續預約

記者憑有效證件（國家新聞出版署核發的記者證、身份證兩證齊全）預約

佛道教職人員憑有效證件，經核實後免票

確因工作需要，進入景區的本區或駐岳各單位工作人員、駐岳部隊官兵等應出示有效證件，經核實後免票

南嶽戶籍居民憑身份證預約

記者憑有效證件（國家新聞出版署核發的記者證、身份證兩證齊全）預約

其他屬於南嶽區人民政府頒布的免票情形，憑身份證預約

3. 各景點門票

旺季:5月1日至10月31日

淡季:11月1日至4月30日

南嶽大廟:淡季人民幣40元、旺季人民幣58元

中心景區:淡季人民幣80元、旺季人民幣110元

水簾洞:全年人民幣30元

萬壽大鼎:全年人民幣30元

推介景點

湖南衡陽南嶽衡山素有南國雪鄉的美譽。當中有可略分為 4 大景點，包括中心景區山景、中心景區建築、水簾洞及中華萬壽大鼎。它們亮點如下：

住宿

大家在選擇酒店時，須留意個人上山賞雪景和日出的體能。除祝融峰霧凇景觀十分著名外，到南天門看日出亦是 Must Do 的行程!

上封寺： 是推介4大住宿點，距離祝融峰非常近，大約半小時路程，但住宿條件不但一般，價格也比較貴。

是推介4大住宿點，距離祝融峰非常近，大約半小時路程，但住宿條件不但一般，價格也比較貴。 南天門： 距離祝融峰步行約1小時，欣賞日出最方便，但住宿條件普通，格價較高。

距離祝融峰步行約1小時，欣賞日出最方便，但住宿條件普通，格價較高。 半山亭 ：離南天門觀日台較近，只需步行大約2小時便可到達，但相較忠烈祠格價貴一點和遜色。

：離南天門觀日台較近，只需步行大約2小時便可到達，但相較忠烈祠格價貴一點和遜色。 忠烈祠：住宿條件較好，但距離南天門觀日台較遠，由這裡步行至南天門大約需要2.5小時。

資料來源：衡陽市政府網站、小紅書、本地寶網站

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責任編輯︰王明芳