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張氏一家︱張致恒粉絲聲稱屢次借錢予雯雯私院生仔　區燕雯反擊：唔會再受呢啲委屈

娛樂 19:08 2023/11/22

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張致恒粉絲聲稱屢次借錢予雯雯到私院生仔。

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）因婚後夕次鬧離婚，故封為「離婚界KOL」之稱。

直到第4名兒子出世後，二人關係似有緩和，兩公婆齊齊在YouTube拍片賺奶粉錢。

張氏一家丨 張致恒努力宣傳情趣用品 　遭網民狠批隔空「開火」

張致恒與太太雯雯罕有地一同亮相YouTube片。（影片截圖）

Steven積極搵錢養家，不惜在旺角一間情趣用品店打工，近日更開post親自推銷情趣用品，引來大批網民議論紛紛。

有網民認為Steven作為公眾人物兼人父，不宜推銷此類產品：「有無諗過會影響小朋友？！如果小朋友問你：爸爸爸爸，呢個係咩嚟？！點樣用？！你係咪會同太太示範俾佢睇？！有時…人哋唔係針對你，只係你要諗你做呢個行為嘅背後會影響到啲咩人？！」

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網友稱屢次借錢接濟

此外，一名自稱Steven前粉絲的網友，在其銷售情趣用品的帖文下留言，指Steven曾以雯雯要去私家醫院生仔為由向其借錢：「其實講咁多做咩？？你哋直接幫佢買嘢，然後等佢可以直接到達業績就可以啦？！」、「你問吓佢記唔記得我係邊個丫！搞到今時今日咁，係邊個造成？！曾經接濟過佢幾多次，對佢失望過幾多次。你哋會明真心當佢係偶像，對佢好，然後換嚟傷害嗰種感受嘛？！佢有無同粉絲道歉丫！？一句都無丫？依家扮晒可憐。」、「咁借錢使唔使還？！幾時還？！可唔可以話我知？！」

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張氏一家︱林作願意贊助雯雯離婚律師費　網民：到時人哋離婚你又唔出錢

雯雯反擊：唔會再受呢啲委屈

雯雯在個人IG連發兩個限時動態，親自回應該名網民指控。她承認頭兩胎的確在私家醫院生，但住院費用全由其家人負責：

第一次私家醫院生仔，佢未出事，出院條數係我屋企人找。第二次私家醫院生仔，條數一樣係我屋企找。第三次政府醫院生仔，出院幾百蚊，佢一樣冇，都係我屋企人找。第四次政府醫院生仔，幾百蚊，係我生之前留起咗錢，自己找嘅。我係唔會再受呢啲委屈，唔該佢要借錢生活，的確係為屋企，但係唔好將所有嘢推落我度。冇人睇小朋友，我要照顧，出唔到去搵錢。我已經諗盡所有嘅方法，可以有照顧到小朋友又搵到錢，屋企嘅生活費，去到今時今日，我都係有份付出去搵。無知嘅人淨係識得鬧，亦都有人淨係覺得佢為咗屋企已經付出好多，麻煩大家叫佢企出嚟真真正正同大家講所有事情嘅事實，先好去鬧我。

雯雯接連再發文，寫道：「最後生唔生小朋友，已經同佢係一個值唔值得嘅男人冇關係，最重要係，我會係之後嘅路努力照顧好佢4個。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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