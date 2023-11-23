AISL哈羅獎學金助莘莘學子拓展所長    負笈頂尖大學成就人生夢想  

不少家長與學生皆嚮往國際學校的創意教育與輕鬆活潑的學習氛圍，為讓更多具潛質的學生可入讀心儀的AISL 哈羅學校，亞洲國際哈羅獎學金有限公司於2022年推出完善的獎學金計劃，全額支持全球各地成績優異的學生入學，就讀A Level（大學預科）課程，邁向牛津大學及哈佛大學等頂尖學府，為實現各種夢想鋪設康莊大道。

亞洲國際哈羅獎學金有限公司於2022年5月成立，屬亞洲國際學校有限公司（AISL）的一大企業社會責任措施，旨在透過頒發獎學金，為來自不同背景、學業成績優異的學生提供入讀 AISL 旗下學校的機會，幫助他們達成學術目標、實現對學習的熱忱，並裝備自己成為未來棟樑，為社會帶來正面影響並作出更大貢獻。



豁免全額費用 提供優質教育



亞洲國際哈羅獎學金有限公司董事會成員王䓪鳴博士, DBE, JP指出：「AISL 作為亞洲領先的教育集團，目前運營12個校區，擁有多所提供優質教育的學校，多年來成就眾多學生赴笈世界各地的頂尖大學。在2022-2023學年，集團共取錄新生2,000多名，在讀學生超過7,000名，在辦學上收穫卓越佳績。」AISL相信所有學生都應獲得優質教育的機會，因而推出這個為大學預科生度身訂造的獎學金。各獎學金得主可進入AISL哈羅學校攻讀兩年A Level預科課程，並獲得豁免全額學費、寄宿費和考試費。配合AISL全面的學術和升學支援，他們可在「育以至善，卓以領航」的理念下成長，並順利升讀世界各地的一流學府。

▲ AISL哈羅獎學金得主可進入AISL哈羅學校攻讀兩年A Level預科課程，並獲豁免全額學費、寄宿費和考試費。

在AISL哈羅獎學金的申請條件方面，王䓪鳴博士表示，優秀的學術表現固然是最基本的要求，但獎學金評審團亦重視申請者的領航力潛能，還有是否積極參與課外拓展活動及兼具服務精神。此外，若然申請人能展現出勇氣、榮譽、謙和、互助這四大哈羅核心價值，更有助提高成功機會。



增設獎學金名額 造福更多優秀學子



過往三年，AISL哈羅獎學金共從一千三百多位候選學生中，挑選了十六位得獎者。王䓪鳴博士指出，有關獎學金已邁進第四年，首屆五名獎學金得主於今年夏季已全數畢業。他們紛紛表示這段珍貴的學習經歷，有助自身成長及發展所長。在應屆A Level考試中，五人合共考取18個A*和A，更獲得哈佛大學、劍橋大學、賓夕凡尼亞大學等頂尖學府錄取，逐步實現夢想之餘，也印證獎學金計劃對獲獎者在學術上的支持。

另一方面，王䓪鳴博士續指，對AISL哈羅各校學生而言，表現優異的獎學金得主成為了他們的榜樣，為彼此砥礪互進發揮很大的鼓舞作用。而獎學金得主來自世界各地，並具有不同背景，也讓哈羅的大家庭變得更多元化。再者，獎學金得主皆自動成為「AISL哈羅獎學金得主校友會」的成員，提升相互聯繫和互動，未來也能在學術和專業發展上作出交流。

提到今年起AISL哈羅獎學金將增至有十所AISL學校參與，其中包括新加入的日本安比、橫琴、重慶和南寧分校，王䓪鳴博士進一步闡述，每所學校將頒發獎學金予最多兩名學生，即合共提供二十個名額，期望藉此讓更多優秀的學生得到入讀AISL哈羅學校的機會，為促進教育發展及培養人才多盡一分力。

▲ 日本安比哈羅國際學校是亞洲首間哈羅英式全寄宿中學，以提供英式頂尖教育及日本大自然環境為兩大教學優勢，本年度首次參與奬學金計劃。

推動大灣區教育規劃 發掘多元人才



隨著大灣區發展成熟，不少家長和學生在考慮海外升學時，都會把大灣區各地納入考量範圍。AISL教育集團作為亞洲領先、深耕中國近20年的知名教育集團，亦積極支持大灣區成為教育及人才高地、為推動中國國際化教育市場的發展作出貢獻。

配合學生在大灣區的不同升學需要，AISL旗下的哈羅國際學校、哈羅禮德學校（雙語）及哈羅港人子弟學校，為全齡段學生提供涵蓋九年義務教育階段的課程、並因時制宜地給合當地文化及教育資源優勢，在音樂、體育、藝術、科創等領域，發掘學生的不同興趣和潛能。其中深圳前海哈羅港人子弟學校在今年9月正式開學，亦是首間在哈羅品牌教育的基礎上提供香港課程的學校，首個學期迎來近300名創校學生。

▲ 今年10月，英國哈羅公學特委派校董成員遠渡重洋出席現場，與AIS創辦人邱達強先生AISL主席王䓪鳴博士鄭重地向深圳前海哈羅港人子弟學校校長及深圳前海哈羅國際學校校長分別頒發哈羅紀念印章。

設雙升學路徑 培育音樂精英



「這所學校重點配合大灣區科創發展的優勢，融入STEAM與科創元素的項目，為學生提供香港課程，以至同時提供 DSE（中學文憑試）及IB國際課程雙升學路徑，引領他們通往世界頂尖學府。」她續說，該校招聘教職員時，尤其注重他們是否具備相關經驗，現時校內教師大部分來自香港，並普遍具備在香港及內地教學的多元教育實踐背景，力求培育學生成為兼具兩文三語的人才，以至能深入了解及融入大灣區的多元文化，日後在區內交流發展將更具優勢。

她同時稱，AISL教育集團又致力在大灣區打造音樂人才培養基地，作為推動全人教育的重要策略。今年10月，深圳前海哈羅港人子弟學校和深圳前海哈羅國際學校聯合舉行開校暨哈羅授章典禮，期間舉辦了一場盛大的音樂匯演，邀得世界級表演團體維也納童聲合唱團、首屈一指的小提琴家姚珏，聯同香港弦樂團和香港聖保羅男女中學管弦樂團到場演出。「大灣區內各所AISL哈羅學校特別組成合唱團一同表演，彰顯我們匯聚頂尖資源，在大灣區打造音樂人才培養基地的決心。未來將持續舉辦同類活動，為學生帶來更多與一流音樂團體切磋造詣、交流進步的機會。」

▲ 享譽全球的維也納童聲合唱團於深圳前海哈羅港人子弟學校和深圳前海哈羅國際學校聯合舉行的開校暨哈羅授章典禮上表演，展示AISL哈羅學校致力打造大灣區音樂人才培養基地的決心。

▲ 知名小提琴家姚珏女士與香港弦樂團同台演繹，展現灣區音樂英才全人發展的風采。

▲ AISL哈羅獎學金現正接受申請，截止日期為2023年12月8日。

（特約）