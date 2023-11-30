叠影狙擊丨周秀娜未因受傷抗拒動作戲　娜姐大方回應上圍「縮水」問題【多圖】

▲ 周秀娜（Chrissie）接受TOPick專訪。

對於TVB把外購劇《叠影狙擊》安排為本年度台慶劇之一，網民不禁對此摸不著頭腦，也可謂成功引起話題。

「有人講都總好過冇人講」，身為主演之一的周秀娜（Chrissie），走過𡃁模時代，再到現時一心發展演員工作，一路走來，其演出、身材也是討論的焦點，Chrissie在TOPick專訪中也一一剖白！

叠影狙擊丨周秀娜埋身肉搏搞到周身傷 成功撇甩「花瓶」形象轉做實力派演員

一人分飾兩角

一人分飾兩角從不是易事，Chrissie也直言演劇中孿生姊妹角色為最大挑戰，「以往自己也有在電影中一人分飾兩角，但始終電影的拍攝時間、場口又不會太連貫，拍劇就需為角色的前後關係做好功課。當兩個角色同時間出現的話，也擔心為混淆。」

Chrissie繼續談苦惱之事：「姐姐（魏曉晨）扮妹妹（梁曦），妹妹出現時又扮成姐姐，二人一模一樣、裝扮又相同，要如何演繹到她們的分別呢？我起初是從職業的分別去揣摩角色，身為特警隊長的姐姐在扮妹妹時，就扮成穿高跟鞋時感不自在。而且魏曉晨是特警的身份，走路時會較粗魯、較男性化。」

▲ 一人分飾兩角

Chrissie在劇中扮演一對孿生姊妹，仿如經歷兩個不同的人生，家中有哥哥、弟弟的她，就把自己與弟弟的相處投放在演繹當中！

她補充指：「這套劇集沒有那麼多鋪墊，前段不會太交代人物間的關係，一來就要拍攝與爸爸久別重逢的場面，或多或少也要找父女親的感覺。當面對劇中父親離世時，也要花比較多的時間讓自己進入狀態。」

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不因傷患抗拒打戲

面對戲中的動作場面，她揚言未有因受傷而被嚇怕：「參演動作戲就一定有碰碰跌跌，我自己也很享受動作戲，不過今次就比較『甘』，沒有想過肋骨會這麼容易斷裂，應該是在事前訓練期間已弄傷，於是導致呼吸困難、動作大一點也會感到疼痛，但始終也未有令到我害怕拍打戲，當看到成品時，就認為所有付出也是值得的。」

「唔錫身」又會否與Chrissie畫上一個等號？她認為只要是自己可以應付得來的動作，如：出拳、踢腿，也想親自上陣。

不過女神也不會「硬頸」，她說：「當遇上一些危險場面，即使我自己想嘗試，但能力上是做不來，也要顧及對手、其他人的安全。跳上對手身上再夾著他的頭，繼而撻在地上，這一些的確令我感懼怕，很擔心會令別人受傷。」

▲ 娜姐做打女！（劇集截圖）

演出成台慶劇 家人為最大得益

繼劇集《戰毒》、《非凡三俠》後，《叠影狙擊》是Chrissie與黃宗澤（Bosco）第3度合作，也證明默契的確會隨合作時間愈長而增加！

Chrissie慶幸二人已很熟悉、不用再經歷磨合，故當需拍攝親熱戲份時也不存在尷尬，也令拍攝過程更加順利呢！

Chrissie與Bosco再度合作固然令劇迷期待，但劇集早在今年10月在內地平台搶先播，或許也會對劇集在TVB的收視有影響，Chrissie坦言未有想太多，反而對劇集在香港播出、成為TVB台慶劇感難以置信，她稱：「拍攝時是甚麼也不知道，不知道劇集是台慶劇，當得知消息後就更加開心，譬如：我的家人不會特意找劇集來看，但現時劇集在電視播出，就方便他們觀看。」

▲ 周秀娜、黃宗澤（劇照）

女神「皮包骨」？

演員無法控制劇集的播出時間，只好著眼在自身，演技、身型、皮膚狀態是演員需時刻關注、改進，也屬網民的焦點所在，如突然身型暴漲或骨瘦如柴，難免令人擔心健康是否響起了警號！

Chrissie早前在社交網分享身穿比堅尼的靚相，其身型被形容為「皮包骨」，她回應道：「其實我的身型一向也是這樣的，可能我有好一段時間未有分享泳衣照，大家比較少機會看就會感到驚訝。」

她也感謝網民對她的關心，並大派定心丸：「我自己知道自己的身體狀況，而且始終也要有足夠的體力來應付長時間的拍攝，所以大家不需要擔心。」

對於被指上圍「縮水」，她也爽快地回答：「自己知道就可以，我不懂得說，女生就會知道吧？服裝的剪裁也會對身材的呈現有影響，我只能夠說：『我的身材一向也是這樣的』。」

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38+2的周秀娜

早在2009年入行的Chrissie，轉眼間已是38歲的成熟女演員，在影視圈中大放異彩。Chrissie在演藝工作上的表現備受肯定，粉絲們又會關注獲偶像肯定的另一半何時出現！

面對將踏入女人四十，也是同步踏入婚姻階段嗎？Chrissie坦言在10多歲、20多歲時也有想過自己想何時結婚，但現時就沒有特別去想，她說：「有一些事是無法強求，我會覺得如果兩個人在一起而不快樂的話，就不用強逼自己去找伴侶，前提是彼此享受該段關係，現在就沒有『一定要』的想法。」

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不過，Chrissie未有拒絕追求者，畢竟她深信所有關係皆由朋友開始：「要視乎相處時舒服與否、是否相處得來，往後的事就沒有人知道。」

她直言自己的性格是「男仔頭」，與異性相處時像朋友般，故不會有其他想法、男生也不會有誤會。

她也堅決地說：「喜歡就是喜歡，不喜歡就是不喜歡！」

▲ 周秀娜：「如果兩個人在一起而不快樂的話，就不用強逼自己去找伴侶。」（陳慧安 攝）

再做老闆？

Chrissie一心想著拍劇，她分享未來的目標：「可以飾演的角色又可更闊，始終每一個年紀經歷的事也不同，可以拍至何時就繼續拍，也希望可遇上得意的劇本呢！」

在2017年，她退出成立2年多的個人內衣品牌，以專心發展演藝事業。現時的她直言也想過再做生意，但奈何自己不能一心二用：「我專注拍劇時沒有那麼多時間、心機去處理其他事，最終就『兩頭唔到岸』。」

回想過往做生意的經歷，她也獲益良多：「可以接觸不同行業的人，這對拍戲也有幫助。我又會看得到更多、知道外面發生的事，我在處事時也不會那麼暴躁、衝動」。現時的她，如再搞生意的話，就會比較想與熟悉行業的拍檔合作，想法相當穩陣！

10年後的Chrissie會是怎樣的呢？

髮型：Angus Leung@ArtifyLab

化妝：Circle Cheung（ndnco.co）

服裝：Max Mara

記者：陳淑霖

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