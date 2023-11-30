  • 24°C
香港時間 : 20231130日 (週四) 17:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

叠影狙擊丨周秀娜未因受傷抗拒動作戲　娜姐大方回應上圍「縮水」問題【多圖】

娛樂 17:33 2023/11/30

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

周秀娜（Chrissie）接受TOPick專訪。

對於TVB把外購劇《叠影狙擊》安排為本年度台慶劇之一，網民不禁對此摸不著頭腦，也可謂成功引起話題。

「有人講都總好過冇人講」，身為主演之一的周秀娜（Chrissie），走過𡃁模時代，再到現時一心發展演員工作，一路走來，其演出、身材也是討論的焦點，Chrissie在TOPick專訪中也一一剖白！

叠影狙擊丨周秀娜埋身肉搏搞到周身傷　成功撇甩「花瓶」形象轉做實力派演員

一人分飾兩角

一人分飾兩角從不是易事，Chrissie也直言演劇中孿生姊妹角色為最大挑戰，「以往自己也有在電影中一人分飾兩角，但始終電影的拍攝時間、場口又不會太連貫，拍劇就需為角色的前後關係做好功課。當兩個角色同時間出現的話，也擔心為混淆。」

Chrissie繼續談苦惱之事：「姐姐（魏曉晨）扮妹妹（梁曦），妹妹出現時又扮成姐姐，二人一模一樣、裝扮又相同，要如何演繹到她們的分別呢？我起初是從職業的分別去揣摩角色，身為特警隊長的姐姐在扮妹妹時，就扮成穿高跟鞋時感不自在。而且魏曉晨是特警的身份，走路時會較粗魯、較男性化。」

一人分飾兩角

Chrissie在劇中扮演一對孿生姊妹，仿如經歷兩個不同的人生，家中有哥哥、弟弟的她，就把自己與弟弟的相處投放在演繹當中！

她補充指：「這套劇集沒有那麼多鋪墊，前段不會太交代人物間的關係，一來就要拍攝與爸爸久別重逢的場面，或多或少也要找父女親的感覺。當面對劇中父親離世時，也要花比較多的時間讓自己進入狀態。」

點擊圖片放大
+5
+4

不因傷患抗拒打戲

面對戲中的動作場面，她揚言未有因受傷而被嚇怕：「參演動作戲就一定有碰碰跌跌，我自己也很享受動作戲，不過今次就比較『甘』，沒有想過肋骨會這麼容易斷裂，應該是在事前訓練期間已弄傷，於是導致呼吸困難、動作大一點也會感到疼痛，但始終也未有令到我害怕拍打戲，當看到成品時，就認為所有付出也是值得的。」

「唔錫身」又會否與Chrissie畫上一個等號？她認為只要是自己可以應付得來的動作，如：出拳、踢腿，也想親自上陣。

不過女神也不會「硬頸」，她說：「當遇上一些危險場面，即使我自己想嘗試，但能力上是做不來，也要顧及對手、其他人的安全。跳上對手身上再夾著他的頭，繼而撻在地上，這一些的確令我感懼怕，很擔心會令別人受傷。」

娜姐做打女！（劇集截圖）

演出成台慶劇　家人為最大得益

繼劇集《戰毒》、《非凡三俠》後，《叠影狙擊》是Chrissie與黃宗澤（Bosco）第3度合作，也證明默契的確會隨合作時間愈長而增加！

Chrissie慶幸二人已很熟悉、不用再經歷磨合，故當需拍攝親熱戲份時也不存在尷尬，也令拍攝過程更加順利呢！

Chrissie與Bosco再度合作固然令劇迷期待，但劇集早在今年10月在內地平台搶先播，或許也會對劇集在TVB的收視有影響，Chrissie坦言未有想太多，反而對劇集在香港播出、成為TVB台慶劇感難以置信，她稱：「拍攝時是甚麼也不知道，不知道劇集是台慶劇，當得知消息後就更加開心，譬如：我的家人不會特意找劇集來看，但現時劇集在電視播出，就方便他們觀看。」

周秀娜、黃宗澤（劇照）

女神「皮包骨」？

演員無法控制劇集的播出時間，只好著眼在自身，演技、身型、皮膚狀態是演員需時刻關注、改進，也屬網民的焦點所在，如突然身型暴漲或骨瘦如柴，難免令人擔心健康是否響起了警號！ 

Chrissie早前在社交網分享身穿比堅尼的靚相，其身型被形容為「皮包骨」，她回應道：「其實我的身型一向也是這樣的，可能我有好一段時間未有分享泳衣照，大家比較少機會看就會感到驚訝。」

她也感謝網民對她的關心，並大派定心丸：「我自己知道自己的身體狀況，而且始終也要有足夠的體力來應付長時間的拍攝，所以大家不需要擔心。」

對於被指上圍「縮水」，她也爽快地回答：「自己知道就可以，我不懂得說，女生就會知道吧？服裝的剪裁也會對身材的呈現有影響，我只能夠說：『我的身材一向也是這樣的』。」

點擊圖片放大
+9
+8

38+2的周秀娜

早在2009年入行的Chrissie，轉眼間已是38歲的成熟女演員，在影視圈中大放異彩。Chrissie在演藝工作上的表現備受肯定，粉絲們又會關注獲偶像肯定的另一半何時出現！

面對將踏入女人四十，也是同步踏入婚姻階段嗎？Chrissie坦言在10多歲、20多歲時也有想過自己想何時結婚，但現時就沒有特別去想，她說：「有一些事是無法強求，我會覺得如果兩個人在一起而不快樂的話，就不用強逼自己去找伴侶，前提是彼此享受該段關係，現在就沒有『一定要』的想法。」

最新影片推介：蔣祖曼專訪

TOPick柴犬追星
羅密歐與祝英台丨蔣祖曼不認個性蝕底對演戲保持初心　不懂「計算」盡力做好每個角色

不過，Chrissie未有拒絕追求者，畢竟她深信所有關係皆由朋友開始：「要視乎相處時舒服與否、是否相處得來，往後的事就沒有人知道。」

她直言自己的性格是「男仔頭」，與異性相處時像朋友般，故不會有其他想法、男生也不會有誤會。

她也堅決地說：「喜歡就是喜歡，不喜歡就是不喜歡！」

周秀娜：「如果兩個人在一起而不快樂的話，就不用強逼自己去找伴侶。」（陳慧安 攝）

再做老闆？

Chrissie一心想著拍劇，她分享未來的目標：「可以飾演的角色又可更闊，始終每一個年紀經歷的事也不同，可以拍至何時就繼續拍，也希望可遇上得意的劇本呢！」

在2017年，她退出成立2年多的個人內衣品牌，以專心發展演藝事業。現時的她直言也想過再做生意，但奈何自己不能一心二用：「我專注拍劇時沒有那麼多時間、心機去處理其他事，最終就『兩頭唔到岸』。」

回想過往做生意的經歷，她也獲益良多：「可以接觸不同行業的人，這對拍戲也有幫助。我又會看得到更多、知道外面發生的事，我在處事時也不會那麼暴躁、衝動」。現時的她，如再搞生意的話，就會比較想與熟悉行業的拍檔合作，想法相當穩陣！

10年後的Chrissie會是怎樣的呢？

髮型：Angus Leung@ArtifyLab

化妝：Circle Cheung（ndnco.co）

服裝：Max Mara 

記者：陳淑霖

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

叠影狙擊丨周秀娜挑戰一人分飾兩角　黃宗澤娜姐3度合作拍親熱戲駕輕就熟？
12:19 2023/11/05
叠影狙擊丨周秀娜挑戰一人分飾兩角　黃宗澤娜姐3度合作拍親熱戲駕輕就熟？
寫真女王丨周秀娜騷玉背盡現皮包骨　暴瘦惹網民擔心：瘦到前後都無晒
14:04 2023/10/31
寫真女王丨周秀娜騷玉背盡現皮包骨　暴瘦惹網民擔心：瘦到前後都無晒
叠影狙擊丨周秀娜埋身肉搏搞到周身傷　成功撇甩「花瓶」形象轉做實力派演員
11:57 2023/11/07
叠影狙擊丨周秀娜埋身肉搏搞到周身傷　成功撇甩「花瓶」形象轉做實力派演員
叠影狙擊丨黃宗澤與周秀娜泳池開工　Bosco無奈：淨係見到對眼
11:37 2023/11/08
叠影狙擊丨黃宗澤與周秀娜泳池開工　Bosco無奈：淨係見到對眼

你可能感興趣

叠影狙擊丨周秀娜挑戰一人分飾兩角　黃宗澤娜姐3度合作拍親熱戲駕輕就熟？
12:19 2023/11/05
叠影狙擊丨周秀娜挑戰一人分飾兩角　黃宗澤娜姐3度合作拍親熱戲駕輕就熟？
寫真女王丨周秀娜騷玉背盡現皮包骨　暴瘦惹網民擔心：瘦到前後都無晒
14:04 2023/10/31
寫真女王丨周秀娜騷玉背盡現皮包骨　暴瘦惹網民擔心：瘦到前後都無晒
叠影狙擊丨周秀娜埋身肉搏搞到周身傷　成功撇甩「花瓶」形象轉做實力派演員
11:57 2023/11/07
叠影狙擊丨周秀娜埋身肉搏搞到周身傷　成功撇甩「花瓶」形象轉做實力派演員
周秀娜 娛樂人物職業 演員 叠影狙擊 電視劇 黃宗澤 娛樂行業 娛樂機構 TVB

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月30日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月30日 時間16:05）
癌症殺手｜男子因喜愛食1物　連續腹瀉1個月檢查驚見5處癌病變
癌症殺手｜男子因喜愛食1物　連續腹瀉1個月檢查驚見5處癌病變
【結業】中環天台酒吧SEVVA宣布結業　16年營運劃上句號
【結業】中環天台酒吧SEVVA宣布結業　16年營運劃上句號
新聞女王劇透丨第9集劇情預告　慧心回歸出任副總監職位比景仁更高
新聞女王劇透丨第9集劇情預告　慧心回歸出任副總監職位比景仁更高
水中毒丨女子做完磁力共振　返家4個鐘狂飲7000cc水險喪命【附9大症狀】
水中毒丨女子做完磁力共振　返家4個鐘狂飲7000cc水險喪命【附9大症狀】