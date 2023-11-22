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新聞女王丨林燕玲隔空回應麥詩敏　小飛俠：主播真係有人幫手帶耳機？

娛樂 19:33 2023/11/22

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熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

《新聞女王》熱播，令大眾也更留意現實中的一眾主播。

TVB台慶劇《新聞女王》成話，甚至曾在TVB當主播的麥詩敏、姚雋彥、王俊彥都有在個人社交平台發表意見，當中王俊彥指真實新聞部權鬥隨時比《新聞女王》劇情更勁，至於麥詩敏、姚雋彥分別指《新聞女王》當中一些細節離地，與現實情況不一樣。

其中，麥詩敏在個人IG以Story方式提出劇中情節有三點在現實不可能發生，包括：「廠內專人補妝、戴耳機，絕對唔會有發生」、「臨出街前30秒企起身話唔讀，要脅上司，好似誇咗！」、「咁急嘅LIVE有時妝都冇時間化，佢仲慢慢喺度戴耳環！」。

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林燕玲隔空回應麥詩敏

不過，曾在TVB當主播，現為鳳凰衛視香港台新聞主播及節目主持的「小飛俠」林燕玲在個人社交平台發文，似回應麥詩敏有關戴耳機的。

林燕玲在社交平台上載兩張她坐在直播室，正在自己為自己整理耳機的相片，寫道：「主播真係有人幫手帶耳機？視乎情況啦，喺幕後工作人員通常會互相合作，相互支援嘅。講返正題，「全球新聞報道」今晚七點鐘，有我小飛俠林燕玲為大家報道。」

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另外，她又上載自己報道新聞的短片，寫道：「主播使唔使表情管理？報新聞係咪唔可以笑？當然要，表情係我表達方式嘅一部分。」

然後她續寫道：「我有時會微笑，有時會點頭，有時會用眼神表達，重點係配合新聞內容。講返正題，『全球新聞報道』今晚七點鐘，有我小飛俠林燕玲為大家報道。#主播」

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    撰文 : TOPick柴犬出動

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