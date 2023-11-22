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【港人移英】英國調查：近半65歲以下受訪者失業　部分對英語能力缺乏信心

社會 18:35 2023/11/22

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（資料圖片）

自2021年1月，超過12萬港人以BNO Visa移民英國。移英港人組織「Welcoming Committee for Hong Kongers 歡迎香港人委員會」今日（22日）公布一項調查，指移英港人的就業率較英國當地居民低，部分對其英語能力缺乏信心。組織指，移英港人應在申請簽證階段時了解當地大學提供的免費課程。

調查訪問2000多名經BNO Visa移英的港人，當中36%受訪者擁有學士學位，23%擁有碩士或以上學位，18%人的最高學歷為香港中學文憑，主要為55歲以上受訪者。受訪者介乎25-64歲，惟只有一半正在工作，其中35%全職工作，9%兼職工作，6%是自僱人士，較英國當地76%的就業率偏低。 47%受訪者表示工作與其技能和經驗不匹配，有24%人對薪金不滿意。

其餘一半的待業人士中，有12%正在求職，惟部分對其英語能力缺乏信心。近6成受訪者認為，英文口語能力是其中一個求職時遇上的障礙，亦有受訪者指資格未能得到認可，及缺乏職業建議和支持。組織指，移英港人需要有關求職的資訊和建議，惟四分三的受訪者表示沒有得到相關幫助。

組織表示，經BNO Visa移英港人的學歷較一般香港及英國居民高，亦在專業職群中佔較高比例，如他們的技術運用得宜，相信可以幫助減少當地多個行業技能差距，並刺激經濟增長。組織又指，融合的各個方面都需要良好的英語能力，包括工作、社交及公民參與，移英港人應在申請簽證階段時了解當地大學提供的免費課程，當局、學校及工作機構亦應通知員工有關資訊。

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記者：吳穎嵛

 

 

 

 

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