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【大學發展】都大成本港首自資院校參與創科實習計劃　為STEM學生提供機會

社會 18:57 2023/11/22

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都大校長林群聲認為，安排充分體現大學在推動創科教育方面的決心及實力。（都大提供）

為培育創科人才，都會大學將成爲本港首間自資院校，於2024/25年參與創新科技署旗下的「創科實習計劃」；超過2,000名修讀STEM相關學科本科及研究生最快可於明年暑假，藉計劃獲得創科相關實習機會。

校董會主席黃天祥於今日（22日）舉行的僱主午宴上表示，新安排有助都大學生獲得更多寶貴的實習機會，大大提升其競爭力，增強他們投身創科行業的信心；同時標誌大學在創科人才培育方面，邁進重要一步。他期待大學與業界攜手合作，為學生提供重要的創科實習平台，進一步擴大本地科技創新人才儲備，推動香港成為創科樞紐。

校長林群聲亦認為，安排與都大理念一致，有助培育適應力強、具跨學科知識及創新思維的青年人才，充分體現大學在推動創科教育方面的決心及實力。

都大今日舉行僱主午宴，近80名分別來自會計、建築、醫療、酒店及資訊科技等界別的僱主代表出席。

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責任編輯：梁凱婷
 

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