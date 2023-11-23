開心速遞丨孟希璘曾因罕見病跌入低谷獲暖爸力撐現樂觀面對人生

▲ 孟希璘（Ball）樂觀面對一切。

憑TVB劇《十八年後的終極告白》、《那些我愛過的人》、《開心速遞》等劇入屋的孟希璘（Ball）剛剛32歲生日，患有罕見病的她曾被醫生指30歲時需要坐輪椅，不過如今的她看起來跟平常人沒分別，而且經常笑臉迎人，樂觀面對人生。

孟希璘曾經因發病的痛苦令她跌入人生谷底，幸好爸爸孟龍貼身照顧再加上鼓勵，令她捱過痛楚，珍惜每一天。

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孟希璘健康好轉

壽星女孟希璘跟TOPick分享：「今年（生日）都是簡單跟家人吃飯，之後入機場開工。生日願望當然是想接拍更多好角色，有更多發揮。另外想去旅行，入行後一次旅行也沒去過，假期尚未用過。」

談到身體狀況，孟希璘指：「身體都OK啊，不熬夜相信會更好。不過如果能經常休息就會很驚慌，所以現在能做便盡做。」

向來愛錫囡囡的孟龍得悉愛女情況好轉、少看了醫生也安心一點，她謂：「不過只要不適便會叫我第一時間去看看（醫生），始終越早處理越快沒事。」

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時刻享受人生

對於孟希璘來說影響最大的是其心態，「一直都沒有將自己的病當作是焦點，或比平常人般更清楚和有決心去做想做的事，少了猶豫的過程，不會做令自己後悔的事。無論做甚麼也會找到享受之處，疲累的時候就享受一下跟同事之間的相處，時刻也可享受。」

孟希璘不斷尋找新方向，「或拍片到處品嚐香港的隱世食物，談論外星、靈異事，畢竟都想做這類綜藝，但公司暫未有安排我做這類節目的主持，那就不如自己試試去拍片。」

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患罕見病曾跌進谷底

孟希璘於15歲時發現自己患上風濕免疫系統病（中醫稱雷諾氏綜合病），她曾說：「以為是普通的關節病，但這病令她會膊頭痛、麻痺至舉不起雙手，甚至沒有知覺等，如一發病便可能會痛得整天都不能動，要在床休息。」

她表示：「我這個罕見病是天生，與基因突變有關，比癌症更難醫，初時西醫指要月花5位數的醫藥費，所以我沒有考慮。之後看了超過20個醫生，都說無法醫治。」

她當時的心情非常難受：「我曾經感到很絕望，患病的3至4年間都沒有起色，白血球數值一直不正常，首10年的情況更是每況愈下，嚴重影響日常生活，連筷子也拿不起，最壞情況是30歲便要坐輪椅，40歲便會死亡。」

幸好，孟希璘的家人從沒有放棄，一直為她四出尋找醫生，直至2017年，她遇上了中醫黃醫師：「遇到他後令我重拾希望，原來我都可以做正常人。」

記者：梁樂欣

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