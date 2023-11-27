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夫妻相處︱爭吵冷戰妻突離世 丈夫悔大男人憶往事自責：再沒有人等我回家

家事百科 13:47 2023/11/27

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男性在東方社會向來「男性尊嚴」自上，較少向別人透露心聲或表達情感，致使釀成不少夫婦間誤會，甚至恨錯難返的憾事。馬來西亞一名有人夫近日匿名投稿知名網媒「OHBULAN!」，指因與妻子爭執，放不下極強的男性尊嚴，整天冷待妻子一直示好和道歉。突然妻子意外離世，家中只餘下其人夫獨自渡日，他才憶起與妻子的日常生活時光，不禁悲從中來，後悔沒好好體諒妻子，令她經常感到傷心自責。

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綜合外媒報道，一名人夫因妻子與爭吵，氣憤難下，所以沒有理會妻子 WhatsApp訊息，更沒有關心她午餐吃了甚麼，回家後，仍對妻子「黑面」，妻子為平息他憤恨，一直主動向他道歉，並詢問人夫：「我做錯了甚麼?」他仍不理睬妻子。

人夫剖白，因「高高在上的男性自尊心」，平日下班回家，感覺疲累時，都沉默不言，令妻子經常誤會自己是否做錯甚麼事，令他不快。因妻子得不到人夫回應，每次都以落淚，抒發無奈和憂鬱。

思念亡妻每天接門

人夫因妻子意外離世，每天回家只有空屋等待，十分思念全職家庭主婦的妻子，每天熱情招待自己回家情況，終明白妻子的用心，想起自己過去常令妻子自尊心屢次受捐，感到非常難過；每到午飯時間，憶起沒有回覆亡妻的WhatsApp訊息，更感悲痛。

他自責：「試問去哪裡找像她一樣的老婆？我希望大家幫忙祈禱妻子去了天堂最高的地方，感恩。」

不少網民目見到此則帖文十分感概，「等到失去了才哭泣，已沒有任何意義」，「珍惜眼前人」；有網民表示「放下自我並不會減少一個男人的尊嚴」，夫妻本應互相珍惜，如非生前不夠珍惜，也不會在失去後痛心後悔，建議夫妻應要互相幫助、妥善表達和溝通。

有同樣經歷喪妻的網民感嘆，自己結婚14年的妻子亦剛過世不久，如今每日沉溺於回憶之中，「想念她生氣的樣子，還有她撒嬌的時刻，14年的回憶無法說忘就忘，但願她安息」。

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責任編輯︰王明芳 

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