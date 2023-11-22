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親子好去處︱8000呎室內遊樂場登陸啟德　54米巨型充氣彈床+13大設施逐個睇

親子好去處 20:00 2023/11/22

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各家長注意！香港又增一小朋友放電天地！新加坡Kiztopia旗下品牌Bouncetopia室內遊樂場登陸啟德Airside，佔地逾8,000呎，主打一體式兒童充氣彈床城堡，同時場內設有13個障礙遊戲，2歲的小朋友便可入場體驗！家長們切勿錯過小朋友的放電機會！

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全球首間海外Bouncetopia室內遊樂場將於12月中旬登陸啟德Airside。場內必玩的是長逾54米的一體式兒童充氣彈床城堡，內設8個障礙遊戲站，以跑道、充氣滑梯、攀石牆、搖搖床等的設施組成不同的遊戲，玩法簡單易明，十分適合小朋友！接下來小編帶大家遊走各站遊戲！

Bouncetopia室內遊樂場將於12月中旬登陸啟德Airside。（任薏拍攝）

第1站：猴子Mark之亞熱帶水果園

在入口處迎接小朋友的是熱帶水果園，這區域主要以3個設施組成，當中包括香蕉波浪跑道、果味甜甜圈和士多啤梨迷你滑梯。透過小朋友於設施間的攀爬和彈跳，可以考驗平衡力和身體靈敏度。

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第2站：恐龍Drago之激流漂流

水果園旁的激流漂流是恐龍Drago駐守的區域，小朋友可騎上紅鶴，又或嘗試徒手攀上坡道，走進漩渦充氣滑梯。於此遊戲站可以增進身體大肌肉的活動和協調能力，同時也可建立同齡孩童間的社交技巧。

第3站：小熊Bell之蜜糖競技場

來到場內最具挑戰性的遊戲站，站內有小白花流星錘、樹幹木人樁等的設施，可訓練小朋友的肌力和身體強靭度。

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第4站：蜜蜂Honey之跳彈花園

在跳彈花園內，小朋友可於彈床上坐彈、轉體，表演各種彈跳技巧，若玩累了亦可躺進樹樁小屋內休息，十分寫意！

第5站：兔子Raby之跨越蘿蔔田

小朋友需跨過蘿蔔和青豆造型的圍欄障礙，將田內的蘿蔔放進蘑菇屋裏，若有一定的身體平衡力及協調力，小朋友便可快速完成遊戲進入下一站。

第6站：河馬Happy之舞出迷宮

以迷宮組成的遊戲，迷宮內設有多個仙人掌障礙陣，小朋友需穿過他們找到出口。逃出迷宮後還有蝸牛滑梯，只要從梯上滑落，迷宮才算順利完成。

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第7站：老虎Tiger之勇闖河灣

這站遊戲十分考驗小朋友的體力，青蛙脷流星錘、青蛙搖搖床、螃蟹蕩木鞦韆、流水攀石牆的設施都是極具挑戰性，小朋友需具有一定的認知能力、運動技能、獨立性和溝通能力才可順利完成。

第8站：小象Eli之滑滑探險船（波波池）

彈床城堡最後一站是小朋友最愛的波波池，池內不但有全場焦點3米高的巨船滑梯，更是園內唯一的大型波波池，小朋友可以盡情在池內滑滑梯，享受波波池的樂趣。

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2大職業體驗站

除了充氣彈床城堡外，場內亦有兩大職業體驗站，小朋友可以體驗超市和水吧的工作，化身店員或飲品沖調師，一步步學習該職業的小知識。

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小朋友自由創意玩樂站

體驗完超市和水吧的工作後，可到砂粒玩樂池，用砂粒堆出獨一無二的城堡。在堆砌之間，可以鍛鍊小朋友的視覺記憶及認知能力。另外場內亦設有親子叢林打卡站和玩樂熱身站，小朋友和家長可在此盡情打卡和購買精品。

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為慶祝首間海外旗艦店登陸啟德AIRSIDE，Bouncetopia與全球知名旅遊體驗預訂平台Klook合作，同時於Kiztopia香港官網、Bouncetopia門店及Klook網上平台發售遊樂場門票。由11月27日起至12月14日期間更推出85折早鳥優惠（30分鐘單次入場門票除外），親臨Bouncetopia門店預訂門票的更可獲贈額外禮品，各位家長切勿錯過！

Bouncetopia by Kiztopia香港旗艦店開放詳情

開幕日期：2023年12月中旬
地址：啟德AIRSIDE 4樓401 & 422店 
營業時間：12am – 8:30pm (周一至周五)
　　        10am – 8:30pm (周末及公眾假期)
票價：
【平日】 
$78（30分鐘）
$128（60分鐘）
$168（90分鐘）
$58（額外一名成人（18歲或以上）／青少年（13-17歲）

【假日及公眾假期】 
$98（30分鐘）
$178（60分鐘）
$228（90分鐘）
$588（額外一名成人（18歲或以上）／青少年（13-17歲）

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記者：任薏

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