  • 22°C
香港時間 : 20231122日 (週三) 22:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

珍惜生命丨助撒瑪利亞會籌款近15萬　楊嘉驃開腔 : 多謝市民踴躍支持

醫健人物 21:41 2023/11/22

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

助撒瑪利亞會籌款近15萬，楊嘉驃開腔 多謝市民。

28歲末期胃癌患者、港大畢業生楊嘉驃（Gabriel）早前捐出80萬元予香港兒童癌病基金，引起全城關注。現時已回家休養Gabriel，即使仍與癌魔對抗，但仍然不忘助人。曾經嘗試自殺輕生的他，眼見今年有306名學童輕生，昨午（20日）更在香港撒瑪利亞防止自殺會網上發起籌款，截至今晚（21日）9時，已籌得147791元，超過目標逾14倍。

最新影片:

活得健康啲
轉季護膚︱認清潤手霜致敏成分　皮膚科醫生解構轉季護膚秘訣

面對市民踴躍支持，楊嘉驃（Gabriel）接受TOPick訪問時便表示十分感動及高興，形容反應遠超自己想像，對籌款成績亦感到十分滿意。他又指明信片是自己與朋友用了數天共同設計，是獨一無二的，狗狗帶眼睛的設計目是希望帶歡樂給大家。

多謝市民踴躍支持，冇諗過咁快籌到咁多！


事實上，Gabriel過去曾在IG發文，指今年10月嘗試輕生，當時沒有向任何人透露輕生念頭，沒有尋求幫助。他指，雖然有很多人陪伴，但抑鬱症令他孤單地走上絕路，坦言「當時我覺得自己冇得揀」。因此，遂以「過來人」身分，在香港撒瑪利亞防止自殺會網頁發起籌款，市民於12月9日或之前，捐款100元或以上，可得到由他繪圖並由好友設計的明信片，他會自資印刷費及郵費，作為答謝市民支持，「多少無拘，萬分感謝。」相關籌款會在2024年1月31日結束。

助撒瑪利亞會籌款近15萬，楊嘉驃開腔 多謝市民。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

記者：容惠玲

相關文章

【感人故事】兒童癌病基金：按楊嘉驃意願將80萬捐款為癌童購買藥物　料可幫助6-10人
22:03 2023/10/20
【感人故事】兒童癌病基金：按楊嘉驃意願將80萬捐款為癌童購買藥物　料可幫助6-10人
首度開腔丨28歲楊嘉驃出院後受訪親揭　當日服藥輕生原因及最新身體狀況
18:20 2023/11/09
首度開腔丨28歲楊嘉驃出院後受訪親揭　當日服藥輕生原因及最新身體狀況
【珍惜生命】末期患癌青年楊嘉驃關注學童自殺　短短1日為撒瑪利亞會籌款逾12萬元
21:15 2023/11/21
【珍惜生命】末期患癌青年楊嘉驃關注學童自殺　短短1日為撒瑪利亞會籌款逾12萬元

你可能感興趣

【感人故事】兒童癌病基金：按楊嘉驃意願將80萬捐款為癌童購買藥物　料可幫助6-10人
22:03 2023/10/20
【感人故事】兒童癌病基金：按楊嘉驃意願將80萬捐款為癌童購買藥物　料可幫助6-10人
首度開腔丨28歲楊嘉驃出院後受訪親揭　當日服藥輕生原因及最新身體狀況
18:20 2023/11/09
首度開腔丨28歲楊嘉驃出院後受訪親揭　當日服藥輕生原因及最新身體狀況
【珍惜生命】末期患癌青年楊嘉驃關注學童自殺　短短1日為撒瑪利亞會籌款逾12萬元
21:15 2023/11/21
【珍惜生命】末期患癌青年楊嘉驃關注學童自殺　短短1日為撒瑪利亞會籌款逾12萬元
健康問題 香港 香港大學

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月22日 時間20:05）
急症室最長等候時間（11月22日 時間20:05）