珍惜生命丨助撒瑪利亞會籌款近15萬　楊嘉驃開腔 : 多謝市民踴躍支持

▲ 助撒瑪利亞會籌款近15萬，楊嘉驃開腔 多謝市民。

28歲末期胃癌患者、港大畢業生楊嘉驃（Gabriel）早前捐出80萬元予香港兒童癌病基金，引起全城關注。現時已回家休養Gabriel，即使仍與癌魔對抗，但仍然不忘助人。曾經嘗試自殺輕生的他，眼見今年有306名學童輕生，昨午（20日）更在香港撒瑪利亞防止自殺會網上發起籌款，截至今晚（21日）9時，已籌得147791元，超過目標逾14倍。

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面對市民踴躍支持，楊嘉驃（Gabriel）接受TOPick訪問時便表示十分感動及高興，形容反應遠超自己想像，對籌款成績亦感到十分滿意。他又指明信片是自己與朋友用了數天共同設計，是獨一無二的，狗狗帶眼睛的設計目是希望帶歡樂給大家。

多謝市民踴躍支持，冇諗過咁快籌到咁多！



事實上，Gabriel過去曾在IG發文，指今年10月嘗試輕生，當時沒有向任何人透露輕生念頭，沒有尋求幫助。他指，雖然有很多人陪伴，但抑鬱症令他孤單地走上絕路，坦言「當時我覺得自己冇得揀」。因此，遂以「過來人」身分，在香港撒瑪利亞防止自殺會網頁發起籌款，市民於12月9日或之前，捐款100元或以上，可得到由他繪圖並由好友設計的明信片，他會自資印刷費及郵費，作為答謝市民支持，「多少無拘，萬分感謝。」相關籌款會在2024年1月31日結束。

▲ 助撒瑪利亞會籌款近15萬，楊嘉驃開腔 多謝市民。

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記者：容惠玲