  • 22°C
香港時間 : 20231122日 (週三) 22:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一帶一路】共享基金會完成7000宗白內障手術　梁振英︰目標4年全面消除白內障致盲病例

政治 22:25 2023/11/22

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

共享基金會舉辦五周年慶祝活動。（朱永倫攝）

共享基金會今日舉辦5周年慶祝活動，共享基金會主席梁振英致辭時指，基金會去年開始為老撾、柬埔寨等5個發展中國家，進行7000宗白內障復明手術。

梁振英表示，進行相關手術證明中國人的善心、產品、資金及技術走向世界，目標是未來4年，在各地全面消除白內障致盲病例。

點擊圖片放大

特首李家超和中聯辦主任鄭雁雄亦有出席活動並致辭。李家超稱基金會為促進、共建「一帶一路」取得豐碩成果，香港醫療衞生專業水平與國際接軌，會積極善用優勢，成為祖國及國際的超級聯繫人。」

鄭雁雄則指基金會發揮香港背靠祖國、面向國際優勢，有顯著成效，消除白內障項目重要體現民心相通。他表示，基金會大有可為，推動香港共建「一帶一路」，共同為人類健康作出更大貢獻。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希

相關文章

【世界視力日】共享基金會啟動西非兩國白內障手術項目　冀消除6500宗積壓病例
22:32 2023/10/12
【世界視力日】共享基金會啟動西非兩國白內障手術項目　冀消除6500宗積壓病例

你可能感興趣

【世界視力日】共享基金會啟動西非兩國白內障手術項目　冀消除6500宗積壓病例
22:32 2023/10/12
【世界視力日】共享基金會啟動西非兩國白內障手術項目　冀消除6500宗積壓病例
梁振英 一帶一路 中聯辦 白內障 香港 李家超 中國 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月22日 時間20:05）
急症室最長等候時間（11月22日 時間20:05）