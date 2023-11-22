【一帶一路】共享基金會完成7000宗白內障手術　梁振英︰目標4年全面消除白內障致盲病例

▲ 共享基金會舉辦五周年慶祝活動。（朱永倫攝）

共享基金會今日舉辦5周年慶祝活動，共享基金會主席梁振英致辭時指，基金會去年開始為老撾、柬埔寨等5個發展中國家，進行7000宗白內障復明手術。

梁振英表示，進行相關手術證明中國人的善心、產品、資金及技術走向世界，目標是未來4年，在各地全面消除白內障致盲病例。

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特首李家超和中聯辦主任鄭雁雄亦有出席活動並致辭。李家超稱基金會為促進、共建「一帶一路」取得豐碩成果，香港醫療衞生專業水平與國際接軌，會積極善用優勢，成為祖國及國際的超級聯繫人。」

鄭雁雄則指基金會發揮香港背靠祖國、面向國際優勢，有顯著成效，消除白內障項目重要體現民心相通。他表示，基金會大有可為，推動香港共建「一帶一路」，共同為人類健康作出更大貢獻。

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記者：戴朗希