【垃圾徵費】謝展寰：回收便利點年底起擴展至50個公共屋邨　明年內所有公共屋邨裝智能廚餘回收桶

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垃圾收費明年4月實施，環境及生態局長謝展寰表示，「回收便利點」網絡年底起逐步擴展至50個公共屋邨，料收費實施前全港公共回收點將增加至超過220個；另目標明年內在全港所有公共屋邨安裝智能廚餘回收桶。

謝展寰稱，「綠在區區」目前在全港18區設有11間回收環保站、33個位置貼近單棟樓群的回收便利點和超過120個每週定時定點以街站形式運作的回收流動點，服務已覆蓋全港約80%單棟樓宇，包括「三無大廈」。而首個位於地鐵站的回收便利點「綠在青衣」將於明年首季投入服務，營辦團體已於10月起在葵青區內先提供回收流動點和屋宇回收服務；第12個回收環保站「綠在黃大仙」則預計將於明年第四季投入服務。

謝展寰指，環保署計劃在公共屋邨發展「回收便利點」網絡，方便公屋及鄰近居民參與乾淨回收及提升回收網絡的成本效益，首兩間設立在公共屋邨的回收便利點「綠在葵芳」和「綠在大窩口」已率先於6月底投入服務，署方準備在今年底開始逐步把網絡擴展至50個公共屋邨，現正進行標書評審工作，料在垃圾收費實施前，50個公共屋邨的新回收便利點將相繼投入服務，屆時全港公共回收點將增加至超過220個。另外，環保署會在農曆新年前及明年垃圾收費實施前，透過增加回收流動點、延長服務時間等措施，應付可能增加的回收物數量。

謝展寰亦提到，環保署去年10月與房屋署及房協合作開展的公共屋邨廚餘收集試驗計劃，累積回收超過1,200公噸廚餘，每日廚餘平均收集量約5公噸，廚餘回收量符合預期，當中有屋邨超過5成的住戶曾經使用過智能回收桶，居民對智能廚餘回收反應整體積極。環保署亦已開始逐步在全港所有公共屋邨，涉及額外約1,400座樓宇安裝智能回收桶，以進一步鼓勵家居廚餘回收，目標明年內完成。而最近的巡查結果顯示，智能回收桶及周邊衞生狀況令人滿意。智能回收桶一般設置於公共屋邨大廈出入口的通風位置，並配備氣味消除系統，因此一般不會產生氣味問題。此外，當智能回收桶約七成滿時，系統會自動傳送電話訊息給前線清潔員工，確保他們有足夠時間更換內桶，避免因廚餘桶過滿而導致環境衞生問題。

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責任編輯：黃小冰