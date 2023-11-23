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【施政報告2023】林健鋒促明年《財案》樓市全面「撤辣」　陳仲尼冀政府動態監察樓市

政治 12:46 2023/11/23

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立法會辯論施政報告致謝議案 。（梁偉榮攝）

立法會今日繼續辯論施政報告致謝議案，並進行第二節辯論，主題為不斷增強發展動能。經民聯林健鋒促明年二月《財政預算案》能全面撤樓市「辣招」；民建聯陳仲尼建議政府，應持續動態監察樓市未來發展，防止樓市下跌趨勢不可逆轉，造成大量負資產個案。

林健鋒表示，全世界都在積極搶人才，當局必須要有吸引及便利他們來港的政策，形容有如「追女仔」一樣，除了自身要「靚仔」之外，亦要有內涵，讓人感覺香港是宜居、宜業、宜遊，願意在港落地生根，希望香港在出招方面更積極進取。

在樓市辣招方面，林健鋒指，雖然經民聯歡迎政府一系列減辣措施，但觀乎市場反應認為措施偏向保守，希望政府觀察市場反應後，如兩、三個月後無異常情況，在明年2月財政預算案時能全面撤辣，讓市場回復正常及健康發展。


陳仲尼說，政府在樓市辣招減辣的方向正確，但香港正經歷「負財富效應」，資產價格如物業及股票都下跌，令資產持有人的財富減少，繼而可能影響各種投資及消費情緒，窒礙經濟復蘇速度。他建議，港府應持續動態監察樓市未來發展，防止樓市下跌趨勢不可逆轉，造成大量負資產個案。

選委界劉智鵬認為，香港的人才政策，要以人才為上，而不是以政府操作便利為上的工作精神，要認識香港歷史，以深圳奇蹟為參考，吸取深圳成功經驗，以深圳為競爭對手。

劉智鵬：晚上從深圳灣口岸回香港 即可感受從文明回到蠻荒

劉智鵬指，市民若想感受深港兩地巨大落差，可以試在晚上深圳灣口岸回香港，即可感受從文明，回到蠻荒。他指，深圳將人和發揮得淋漓盡致，廣納港澳台和海外各方人才，秉持「不管黑貓或白貓捉到老鼠就是好貓」和「摸着石頭過河」名言精神，不論國籍和種族都無任歡迎，深圳匯聚大量人才，如以不足半年時間建立的深圳大學，是深圳的人才寶庫，培養出馬化騰和孟晚舟等。

自由黨邵家輝表示，補充勞工優化計劃，已經有1113宗申請，牽涉12,745人，相信有助舒緩人手緊絀情況，但只是申請數字，希望勞顧會成員以整體利益為依歸，盡快審批。

旅遊業方面，邵家輝提到，週末赴大灣區探索港人不少，出境比入境數字更多，促港府向內地政府商討，能否放寬大灣區居民「一周多行」來港，開放更多「自由行」城市。他又指，海南島有10萬元免稅額，而內地人帶超過5千元額度的貨品回內地就要交稅，促從香港回內地能否有10萬元免稅額，或提升5千元額度提升至一萬元。

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記者：區綽彥

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