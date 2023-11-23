家庭關係丨子女被當提款機每月七成人工做家用　父母：花好多錢供他們讀大學

「養兒防老」是許多社會傳統觀念，希望孩子成長後，負責照顧自己晚年生活。然而現今社會，物價高企薪金沒漲，這個傳統觀念對年輕一代帶來無形壓力。馬來西亞一名網民在社交平台渲洩，指父母強行控制子女的薪水和開銷的態度，包括要求固定將月薪七成當家用。

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一名馬來西亞網民以匿名方式於網上發文，不滿被父母當提款機，每月要固定將70%薪水給他們，「若不給，他們就會逼我去銀行提款，每次如是。」

不但如此，父母對其他弟妹們也不放過，要求他們每月拿薪水的70%來供養他們。「昨天我們幾個兄弟姊妹都受不了他們，我們當中有部分已經出來社會工作，一部分還在求學。」

帖主稱，「我的月薪只有2,500令吉(即約4,200港元)，可是他們已拿走當中2,000令吉(即約3,300港元)，理由是我是他們花最多錢的兒子，因為只有我讀到大學拿到學位。」「若我不給他們，他們就會強迫我去銀行提取出來。」

他續指，若他不肯，父母更會四處散播孩子對他們不孝順。他也對父母過於奢侈的用錢行為表示遺憾，因為往往他們拿到錢後，不足數天就把錢花光。

「我的弟妹薪金約1,800令吉(即約3,000港元)，但是每人還是被迫拿出1,000令吉(約1,600港元)予父母，如果不從，則會跟我們的阿姨們告狀。」因昨天一事，阿姨們就打電話來責罵他們，然而他們並不知父母揮霍無度，他們更要子女們買過瀘器、手提電話。

父母更會帖主去銀行貸款供他們花費，「那天他們就逼我，要我個人名義跟銀行貸款5萬令吉(逾8.3萬港元)，過去我一直祈求上天銀行不要通過，幸好最終沒有通過申請。」

有關帖文獲網民熱議，一天內逾64萬次點擊觀看，逾2,500次轉發，不少網友鼓勵發帖者與弟妹們搬出去，「父母養孩子當投資，長大就可以獲利，是自私與道德绑架，為人父母不該有的行為。」、「養大孩子，不求他們回報，只求他們懂得百孝為善就夠了！」、「小孩沒有選擇的權利，父母可以不要生。不要道德綁架，養育孩子是天經地義的。自己規劃自己的退休生活，孩子不是你的投資工具，懂嗎？」、更有人直指，「為什麼有些父母會被棄養，就是這種原因。供養孩子是種责任，不是過分的要求回報。」，有網民建議他們幾名孩子「簡單啊… 躺平不工作就可以了」。

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責任編輯︰王明芳