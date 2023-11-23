東張西望丨MIRROR演唱會換票安排差？　鏡粉組成苦主群組集體控訴

▲ 鏡粉上TVB節目《東張西望》表示對MIRROR演唱會換票安排感不滿。

TVB節目《東張西望》接獲觀眾投訴，已購得去年男團MIRROR演唱會門票的鏡粉指演唱會換票安排太差，以致錯失換票機會，於《東張》大申訴。

不少鏡粉組成苦主群組，亦有人向消委會反映情況，稱未得悉有關兌換門票的事宜，有感換票權利被剝削。

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MIRROR演唱會換票安排受質疑

由姜濤、楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）、呂爵安（Edan）、邱傲然（Tiger）、陳瑞輝（Frankie）、邱士縉（Stanley）、王智德（Alton）組成的男團MIRROR於去年曾在紅館舉行《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會，可惜開騷期間發生嚴重事故令演唱會必須中斷。

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較早前於官方社交平台公布換票安排，於5月31日開始接受預約登記兌換門票，並由6月15日開始讓持票人遞交門票，而最後退票期限為9月14日晚上6時前。

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鏡粉向《東張》投訴

有鏡粉向《東張》指：「為甚麼要設定一個這樣的截止日期？我們覺得很不合理，其實主辦單位說可以退票式換票，不過就靜悄悄地進行。曾獲得主辦單位的回覆『錯過了，不好意思，閣下自理』。」

鏡粉又表示很多人都錯過了相關資訊，指門票已化成廢紙。其後未能換票的鏡粉組成苦主群組，希望一起尋求方法解決。

有位於內地的鏡粉指沒法經常翻牆，因而未能從Facebook或Instagram中得悉換票資訊，認為主辦方「躲躲閃閃」，並謂：「出售門票時便鋪天蓋地，很高調的。到了換票、退票時則躲躲閃閃。」

事件引起不少網民熱議，有網民認為：「個個歌手都係咁㗎！」、「畀咗錢就要緊張啲！」、「難道要專人逐個打電話叫大家換飛？」、「留返啲錢睇聲夢好過啦！」、「我退票後退埋粉！」

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