自私行為｜無品鄰居走廊晾衫亂掉垃圾　街坊斥自私：連洗衣機都擺出嚟

▲ 上水無品住戶於公共走廊晾衫、亂掉垃圾。

大廈或屋苑走廊是公共地方，然而不少自私住戶會霸佔空間擺放私人物品，甚至亂掉垃圾，影響清潔衞生。近日有上水街坊控訴，鄰居經常將垃圾亂棄在走廊，並屋外放置雜物，甚至晾衫，多次向管理處投訴亦無果，於是發文求助。

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樓主於Facebook群組「上水人大聯盟」發文，指鄰居經常將垃圾隨意掉在樓層走廊，又霸佔公共空間擺放私人物品，如單車、洗衣機等，甚至於走廊晾衫。

其實垃圾桶就喺𨋢口，真係唔可以行多兩步？又或者擺返喺你自己屋企門口？

從樓主上載的多張相片可見，多袋用膠袋裝起的垃圾被丟在走廊，有住戶於屋外放置單車、洗衣機等雜物，並掛晾衣物、內衣褲，令人擔憂衛生問題。

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樓主表示，曾多次向管理處反映，惟問題依舊沒有解決，無計可施之下，於是向網民求助，「想請問有冇人可以教下我，可以點樣處理門口嘅垃圾問題」。

貼文引起網民討論，不少人都批評有關行為自私，又感嘆好鄰居的可貴，「完全無公德心」、「裝cam影低咩人再印圖派街坊」、「其實咁多年都係咁」、「鄰居好唔好係好緊要」。

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責任編輯：羅嘉欣