  • 26°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 13:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

自私行為｜無品鄰居走廊晾衫亂掉垃圾　街坊斥自私：連洗衣機都擺出嚟

食用安全 10:45 2023/11/23

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

上水無品住戶於公共走廊晾衫、亂掉垃圾。

大廈或屋苑走廊是公共地方，然而不少自私住戶會霸佔空間擺放私人物品，甚至亂掉垃圾，影響清潔衞生。近日有上水街坊控訴，鄰居經常將垃圾亂棄在走廊，並屋外放置雜物，甚至晾衫，多次向管理處投訴亦無果，於是發文求助。

最新影片：

活得健康啲
轉季護膚︱認清潤手霜致敏成分　皮膚科醫生解構轉季護膚秘訣

樓主於Facebook群組「上水人大聯盟」發文，指鄰居經常將垃圾隨意掉在樓層走廊，又霸佔公共空間擺放私人物品，如單車、洗衣機等，甚至於走廊晾衫。

其實垃圾桶就喺𨋢口，真係唔可以行多兩步？又或者擺返喺你自己屋企門口？

從樓主上載的多張相片可見，多袋用膠袋裝起的垃圾被丟在走廊，有住戶於屋外放置單車、洗衣機等雜物，並掛晾衣物、內衣褲，令人擔憂衛生問題。

點擊圖片放大
+4
+3

樓主表示，曾多次向管理處反映，惟問題依舊沒有解決，無計可施之下，於是向網民求助，「想請問有冇人可以教下我，可以點樣處理門口嘅垃圾問題」。

貼文引起網民討論，不少人都批評有關行為自私，又感嘆好鄰居的可貴，「完全無公德心」、「裝cam影低咩人再印圖派街坊」、「其實咁多年都係咁」、「鄰居好唔好係好緊要」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

蝨患危機｜缺德住戶走廊亂棄置發黑床褥　街坊目測有床蝨：隨時全層中招【滅蟲專家教2招自保】
12:29 2023/11/22
蝨患危機｜缺德住戶走廊亂棄置發黑床褥　街坊目測有床蝨：隨時全層中招【滅蟲專家教2招自保】
蝨患危機｜皇后山邨住戶床褥晾出窗　網民質疑：係咪有床蝨？
11:18 2023/11/20
蝨患危機｜皇后山邨住戶床褥晾出窗　網民質疑：係咪有床蝨？
鄰居滋擾丨鄰居婆婆向家門吐口水困擾20年　港女無計可施 : 可以點解決？【附口水病毒拆解】
11:20 2023/11/14
鄰居滋擾丨鄰居婆婆向家門吐口水困擾20年　港女無計可施 : 可以點解決？【附口水病毒拆解】

你可能感興趣

蝨患危機｜缺德住戶走廊亂棄置發黑床褥　街坊目測有床蝨：隨時全層中招【滅蟲專家教2招自保】
12:29 2023/11/22
蝨患危機｜缺德住戶走廊亂棄置發黑床褥　街坊目測有床蝨：隨時全層中招【滅蟲專家教2招自保】
蝨患危機｜皇后山邨住戶床褥晾出窗　網民質疑：係咪有床蝨？
11:18 2023/11/20
蝨患危機｜皇后山邨住戶床褥晾出窗　網民質疑：係咪有床蝨？
鄰居滋擾丨鄰居婆婆向家門吐口水困擾20年　港女無計可施 : 可以點解決？【附口水病毒拆解】
11:20 2023/11/14
鄰居滋擾丨鄰居婆婆向家門吐口水困擾20年　港女無計可施 : 可以點解決？【附口水病毒拆解】
健康問題 網絡熱話 環境衞生 上水

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月23日 時間12:05）
親子好去處︱8000呎室內遊樂場登陸啟德　54米巨型充氣彈床+13大設施逐個睇
親子好去處︱8000呎室內遊樂場登陸啟德　54米巨型充氣彈床+13大設施逐個睇