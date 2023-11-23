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TVB花旦丨入行20年未奪視后自嘲「最老花旦」　姚子羚恨奪寶座視這位女演員為唯一勁敵

娛樂 12:29 2023/11/23

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姚子羚恨奪視后寶座，並視這位女演員為唯一勁敵。

TVB花旦姚子羚前日（11月21日）踏入43歲生日，早前一直在深圳拍攝新劇《反黑英雄》的她，回港出席「TVB長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2023」。

壽星女雙喜臨門獲公司頒發20年金牌，高層樂易玲及一眾藝人同事送上生日蛋糕慶祝，雙喜臨門下讓她特別感觸，一度激動落淚。

【一舞傾城】姚子羚甩柔弱外表成打女　入行21年演技漸變成熟「升呢」為花旦

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「我真的很喜歡演戲」

姚子羚將當日相片及影片放到社交網站與粉絲及網民分享，留言感謝大家對她一直以來的支持。她寫道：

很開心能在生日這天收到一份別具意義的生日禮物～20年金牌🫶🏻🎉很感謝劇組讓我盡快完成在深圳的戲份趕回公司出席～也謝謝大家等待，一到達公司還沒趕上換衣服穿上運動服便上台了～也謝謝大家和我慶生為我唱生日歌真的很感動🥹從沒想過能做一份工作二十年～我想能讓我一直堅持走下去⋯就是我真的很喜歡演戲吧☺️希望我能繼續將這份熱誠延續下去，保持這份初心❤️再次恭喜所有得奬的職藝員同事🎉

#20年長期服務獎 #20年金牌
#congrats #happybirthdaytome

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【萬千星輝頒獎典禮2022】姚子羚獲曾志偉器重？　解釋與獎門人齊現身新加坡原因

憑實力打破花瓶

姚子羚一直默默耕耘奮鬥二十載，於2002年參加 《TVB8全能主持比賽》奪得冠軍後入行，翌年在《當四葉草碰上劍尖時》中飾演傻更更的「四眼妹」，經過多年演藝生涯，如今蛻變成人氣女一。

主持出身的她共主持過逾60個節目；演出過大大小小電視劇，包括《四個女仔三個BAR》、《鐵血保鏢》、《同盟》等。

曾自嘲「最老花旦」的姚子羚，打破花瓶形象，於2015年首憑《張保仔》榮獲「最佳女配角」獎項，演技得到肯定。

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2018年憑藉《天命》角逐「最佳女主角」；2021年，姚子羚憑再憑台慶劇《拳王》入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女主角」最後五強，可惜仍未能冠上視后寶座。

直到去年，姚子羚在《鐵拳英雄》飾演拿手峨嵋刺的「金福妹」大獲好評，不單止造型吸睛，事前接受特訓的她更使出真功夫，由頭打到尾。她不惜放下女神包袱，化上頹爆道友妝、流盡鼻涕放膽演出，網民大讚達到視后級演繹，對於她多年未能奪得「最佳女主角」大感不值：「真心覺得TVB欠你一個視后！」

可惜，「金福妹」一角不在「最佳女主角」的提名名單之內，變為角逐「最佳女配角」。

網民為姚子羚感不值，認為TVB爭她一個視后。（《鐵拳英雄》劇照）

今年主演劇集《一舞傾城》的姚子羚，日前接受傳媒訪問，她坦言希望今年能奪得視后寶座，不過直認現在出現唯一勁敵，就是熱播台慶劇《新聞女王》中的女主角佘詩曼，未知最後鹿死誰手呢？

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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