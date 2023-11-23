支原體肺炎丨女童高燒7日咳到嘔揭染「支原體肺炎」 醫生：病情恐拖1個月

▲ 有女童因感染支原體肺炎，持續7日發燒，仲咳到嘔。

內地多個地方的醫療機構昨日發布警示，表示已進入呼吸道傳染病高發季節，呈現多種病原體共同流行的態勢。流感正處於流行期，發病人數激增，尤其是兒童，兒科出現迫爆醫院，候診24小時。而台灣最近亦有女童感染「支原體肺炎」，高燒7日咳到嘔，兒科醫生的吳昌騰指病情恐拖1個月。

最新影片推介：

據《新京報》報道，北京市疾控中心副主任、流行病學首席專家王全意日前受訪時表示，支原體肺炎已流行3個月，但從兒童醫院和兒研所門診就診的情况看，目前肺炎支原體的流行強度已下降至兒童呼吸道傳染病第四位，排名前三位的是為流感、腺病毒、呼吸道合胞病毒。

除了內地爆發外，台灣也有不少兒童出現呼吸道感染，昨日兒科醫生的吳昌騰在其facebook分享了一則兒科急診的小故事，他指前幾天有位媽媽帶了一位女童來急診就醫，女童因間歇性發燒7天，有3至4天高達39.5°C，期間還伴隨著咳嗽及咳嗽後嘔吐，媽媽曾帶她到附近求醫3次，也吃過日舒（Azithromycin)，但症狀還是一樣持續，因而轉至兒科急診求醫，吳昌騰詢問女童後得知，她的同學有類似感冒症狀，但沒相關旅行史或接觸史。再經抽血及胸部X光檢查，可見她左下葉肺炎，已經有肺炎，當時懷疑女童是支原體肺炎，之後抽血檢驗及PCR也證實推測。

吳昌騰指最近的兒科急診，各式各樣的病毒（腺病毒、流感、腸病毒）細菌及肺炎都有兒童感染，

肺炎黴漿菌（Mycoplasma pneumoniae），又稱支原體肺炎，是一種非典型的細菌，透過飛沫傳播，常造成呼吸道的輕微感染，亦為社區性肺炎常見的致病菌之一。

5至15歲易感染

他解釋支原體肺炎通常被稱為「非典型肺炎」，是一種較不常見的表現，影響約 3% 至 10% 的呼吸道疾病患者。除感染呼吸道外亦可波及其他系統，如溶血、腦炎、皮膚炎、心肌炎、關節疾病和胃腸道疾病。一般來說，5至15歲的兒童較易感染，但5歲以下的幼兒仍有感染的風險。

感染病童相對低齡化、並且頻繁化的特徵。

臨床表現，支原體肺炎主要經由呼吸道飛沫在人與人之間傳播，接觸後的潛伏期平均為兩到三週。而與支原體肺炎感染相關的上呼吸道症狀包括咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、鼻炎和耳朵痛，咳嗽是典型的主要症狀，可以是乾咳或有痰的咳嗽，並可能伴隨胸膜炎性胸痛，持續咳嗽引起的胸部疼痛是常見的症狀。

病情拖1個月

他補充指，支原體肺炎引起的肺炎最典型的症狀是發燒、咳嗽。對於大多數患者來說，即使沒有抗生素治療，病程也很輕微且可以完全康復。

對某些人來說，呼吸道疾病緩解後，全身症狀可能會持續一到兩週，使總病程約為一個月。臨床上，少數症狀嚴重的孩子會出現喘息、呼吸困難、發紺等表現，甚至需使用類固醇及呼吸器治療。

預防勝於治療，所以他提醒大家要注意手部清潔和呼吸道衛生非常重要，有助於防止傳播。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳