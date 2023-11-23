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三代同堂丨石修與家人慶生場面溫馨　凍齡爺爺被精靈孫女搶風頭

娛樂 12:28 2023/11/23

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石修凍齡有方，完全不像75歲！

石修是圈中的凍齡代表，與年輕時的樣貌分別不大兼且頭髮濃密，實在令人羨慕！日前度過75歲生日的他，三代同堂一同慶祝，場面溫馨！

石修與兒子陳宇琛（Sam）在社交網分享生日聚會的相片、影片，更見Sam的女兒陳翎（Luna）精靈活潑的一面，十分搶Fo！

【明星養生】74歲石修比真實年齡年輕廿載　分享5個秘訣親揭唔識老之謎

石修三代同堂

壽星石修在社交網分享感受：「生日快樂，與各位分享喜悅。謝謝如麗、宇琛、佑蔚及陳翎與我携手同行。」

從帖文中所見，石修獲贈生日卡、鮮花，又與太太開心合照，再有三代同堂的大合照，相中的石修一臉滿足！

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孫女精靈可愛

Sam夫婦為Luna穿上紅白格仔套裝，11個月大的Luna擁有精靈大眼、面仔脹卜卜，完美遺傳媽媽林佑蔚（Camille）的標緻美貌，不知她將來會否像爺爺般「凍齡」呢？

在Sam享的短片中可見，Luna不時「手多多」，用手輕拍爸爸、爺爺的臉，又落力示範吃包，十分活潑呢！

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林佑蔚與Luna像餅印

而Camille過往也在社交網分享自己的童年照，她指親友們也指Luna與小時候的她很相似呢！

Camille平日也熱衷分享湊女點滴，更搞笑地稱女兒為「肥月公主」！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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