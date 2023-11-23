新聞女王丨佘詩曼馬國明台慶劇勾心鬥角　劇情披露+演員角色對照表

▲ 《新聞女王》

【新聞女王/台慶劇/佘詩曼/馬國明/李施嬅】TVB台慶劇《新聞女王》由鍾澍佳任總監製、關文深監製、郭建樂編審，演員包括佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤參演。

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故事大綱

文慧心（佘詩曼飾）於多年之前憑報道賊王案聲名大噪，奠定「新聞女王」地位。另一黃金時段必然主播梁景仁（馬國明飾）與慧心各立派系，勢成水火。

連番明爭暗鬥，慧心終攀上管理層，騰出其主播寶座；只想做好新聞遠離權力爭鬥的張家妍（李施嬅飾）、利用身材美貌爭上位的許詩晴（高海寧飾）、作為慧心左右手的徐曉薇（何依婷飾），都是熱門接棒人選……

慧心有意推行改革，卻被笑裡藏刀的電視部總監余英飛（鄧智堅飾）牽制，加上新聞集團老闆娘方羅麗嫦（龔慈恩飾）一直暗中操控，不想一方獨大，令慧心行事困難重重……

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角色對照表

演 員 飾 演

佘詩曼 文慧心

馬國明 梁景仁

李施嬅 張家妍

高海寧 許詩晴

王敏奕 劉艷

何依婷 徐曉薇

鄧智堅 余英飛

譚俊彥 陳子傑

龔慈恩 方羅麗嫦

吳業坤 馬家明

何廣沛 Ivan

林正峰 王偉

高鈞賢 邵俊樂

陳曉華 唐芷瑤

車婉婉 華姐

陳敏之 葉晨

何啟南 劉澤群

鄺潔楹 Debbie

倪嘉雯 Amber

葉凱茵 Paige

馬貫東 葉國棟

郭柏妍 Bella

路芙 Raymond

陳山聰 志雄

何沛珈 廖子姍

陳楨怡 聶莎莎

李國麟 聶志輝

吳瑞庭 消防副處長

朱樂洺 Brian

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