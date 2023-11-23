實習趣聞丨 女大生實習提「奇葩要求」 包早午餐+新年至少放一周陪男友

▲ 學生申請實習職位，竟提出五大奇葩要求，包括早午餐供應、新年最少放一星期假陪男友等。(iStock圖片)

初生之犢不畏虎，有設計公司負責人網上分享，有學生申請實習職位，竟提出諸多令人傻眼的要求，包括較基本實習津貼高出5倍的待遇、提供早午餐、若超時工作須另備晚餐，新年更最少放一星期假，原因是要陪家人和男友等，更要求公司負責人答應才會提交履歷。

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據馬來西亞媒體報道，當地一名來自檳城一家私立大學多媒體應用設計系的學生，申請到一間廣告設計公司實習，在電郵中提出5大奇葩要求，包括實習設計師津貼至少2,500令吉（約4,000港元）、提供早午餐、若遇到超時工作，還需備有晚餐、要求按工作績效給予獎金，提供桌面或手提電腦，這樣她工作時不用自攜，最後講明農曆新年至少要有放假一星期，因為她要陪伴家人及男友。她更在電郵末端寫著，「若可以(公司滿足她的要求)，我才會提供個人履歷，謝謝。」

該設計公司人事經理截圖將電郵放上社交媒體，寫著她遇到奇葩實習生，並指不管此人是認真或是鬧著玩，她已向學校反映此事。該公司人事經理事後向校方確認後，證實為該校學生。人事經理表示，該大學的實習生向來素質良好，所以當她收到該封電郵後，才會懷疑對方非該校學生。

人事經理指出，「學校老師叫我別理她，說這名學生態度有問題，之後還會推薦學生來實習。」她提到，各大學學生臨近實習期時，公司會發郵件給學校邀請學生來實習，因此學生到公司實習是常態，「我們收實習生之前會先進行面試，對談過程中能夠考量學生的性格、能力是否和所應徵崗位契合，以此篩選合適的入職人選。」

經理坦言，「也有實習生通過面試成功入職，卻在一周後發現該名實習生，其實不適合相關崗位被辭退的案例。 」她也說，該公司雖為廣告設計公司，但同時也開放其他科系學生申請相關部門崗位，主要取決於當時公司空缺職位的數量。

「實習生基本津貼是500令吉（約800港元），實習期間根據個人表現，會酌情提升至800或1000令吉（約1,300港元或1600港元）。」經理說明，因各校實習生畢業時間各異，所以並無固定招收實習生的時段，有時多至4、5位，少則僅1位，不過該公司每年都會收到不少實習申請郵件。

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責任編輯︰王明芳