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【石屎剝落】威院日間診療大樓冧70厘米長石屎　3月檢查無明顯異樣

社會 11:05 2023/11/23

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威爾斯親王醫院外貌。（陳永康攝）

多間公立醫院早月發生連串冧石屎等事故，醫管局早前已成立「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」，就連串事故提供改善措施。不過，同類型事件再度發生，威爾斯親王醫院昨（22日）傍晚6時，日間診療大樓地下X光部等候區內一幅約70厘米長、50厘米闊的天花石屎掉落。

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威爾斯親王醫院相隔16小時，於今日（23日）早上10時公布事件。發言人指，昨日傍晚約6時，該院日間診療大樓地下X光部等候區內一幅約70厘米長、50厘米闊的天花石屎掉落。事發時並非辦公時間，事件中無人受傷，病人服務無受影響。

院方已即時圍封有關範圍作緊急檢查及維修。經初步調查，事件不涉及樓宇結構安全，懷疑因為事發地點上層的室外花槽出現滲漏導致天花石屎掉落。院方曾於今年3月檢查有關天花，當時並無發現明顯異樣。院方會加強巡查花槽確保沒有積水，亦會加強巡查有關範圍確保安全。

該院補充，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件。

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記者：陳麗娜

　　

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