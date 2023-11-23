呼吸道疾病｜新冠流感料每半年輪流爆發　醫生揭3類人易感冒：一年病7至8次

▲ 孔繁毅料新冠流感料每半年輪流爆發，有台灣醫生總結3類易感冒人士。

港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅早前表示，新冠及流感將「梅花間竹」地在本港爆發，每半年輪流爆發一次，預料12月將踏入新冠感染高峰期，農曆新年後，則會爆發冬季流感。冬天是呼吸道疾病的好發季節，有台灣醫生指出，有3類人士特別容易感冒，建議按對應方法預防。

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12月為新冠感染高峰期

孔繁毅於在香港新聞博覽館講座中表示，近期感染新冠病毒個案有上升趨勢，有重症患者需在深切治療部留醫，其中大部分是長者及長期病患者。他續指，不少市民曾在年初感染流感，相信大家有一定抗體，因此冬季流感不會像先前一樣嚴重或爆發。

他建議，如市民感到身體不適，應盡快進行快速新冠及流感快速測試，若確診新冠，應盡快求醫，高危人士亦應服用新冠口服藥物。

3類人士易感冒

台灣家庭醫學科醫生黃彗倫在節目《醫師好辣》中指出，一般人一年通常感冒3至4次，但部分免疫力低下人士，一年的感冒次數可達7至8次。他指出有3類人士屬於易感冒體質：

1.體重過重、慢性病患者

肥胖和慢性病，包括糖尿病、腎病、肝炎、肝硬化等患者，均屬於易發炎體質，因此容易感冒，預防重點在於控制好慢性病。

2.生活作息不正常人士

如沒有保持良好飲食、睡眠、運動習慣，免疫功能容易失調，抵抗力減弱。黃彗倫建議這類人士，應調整生活習慣，攝取足夠蛋白質、補充足夠水分，以及恆常運動，以增強抵抗力。

3.先天免疫不全人士

T細胞或體液免疫功能不全人士、愛滋病病毒帶菌者等，由於免疫力低下，因此容易感染。另外，自體免疫性疾病患者須接受免疫抑制劑、類固醇等治療，同樣容易感染上感冒病毒。黃彗倫表示，這類人士可與醫生商討後注射疫苗預防。

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責任編輯：羅嘉欣