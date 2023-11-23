【跨境出行】高鐵今年載客量暫逾1,700萬人次　超越2019年全年

▲ 高鐵今年客量逾1,700萬人次，超越2019年全年（梁偉榮攝）

本港全面通關近10個月，跨境客運的需求日益殷切，高鐵今年的載客人次於剛過去的周末（11月18日至19日）已超越2019年全年乘客量，達至超過1,700萬人次；而國慶和中秋節長假期期間（9月30日）亦創出超過10萬人次新高。

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高速鐵路（香港段） 的服務經過3年疫情後，於今年年初重啟。港鐵公司指，高鐵已成為不少旅客跨境出行及到訪香港的首選，尤以往來深圳的乘客增長最為顯著。除香港乘客量有所增長外，內地旅客自3月起已佔高鐵客量一半以上，隨著內地旅客訪港簽證限制逐步放寬，今年7月以後使用高鐵服務的內地旅客亦已超過2019年同期，進一步深化兩地連繫交流。



港鐵公司表示，作為高鐵（香港段）的營運者， 一直致力提升香港西九龍站的管理水平與配套，並尋求開拓內地新站點，以服務跨境旅客往來，支持經濟融合和發展。現時香港西九龍站連接全國73個站點，讓旅客享受高鐵四通八達的網路優勢，今年亦先後增加了廣州東、成都東及湛江西新綫， 為兩地市民跨境出行帶來更便捷、舒適的選擇，亦帶動沿綫經商旅遊及遊學交流。



港鐵公司續指，會繼續留意乘客出行模式，提升跨境出行的彈性與便利，並與內地鐵路單位緊密聯繫，為乘客帶來更便利優質的跨境出行體驗，以支持大灣區經濟、社會、文化交流及協同發展。

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責任編輯：陳麗娜