  • 26°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 13:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跨境出行】高鐵今年載客量暫逾1,700萬人次　超越2019年全年

社會 11:24 2023/11/23

分享：

分享：

熱門 區區有好校 中一面試 新聞女王 名校專區 保暖大法 郭柏妍 新手爸媽 萬千星輝賀台慶 床蝨 白日之下

高鐵今年客量逾1,700萬人次，超越2019年全年（梁偉榮攝）

本港全面通關近10個月，跨境客運的需求日益殷切，高鐵今年的載客人次於剛過去的周末（11月18日至19日）已超越2019年全年乘客量，達至超過1,700萬人次；而國慶和中秋節長假期期間（9月30日）亦創出超過10萬人次新高。

最新影片推介

TOPick診症室
TOPick診症室丨病情反覆致生活求職難　銀屑病病人易焦慮萌死意

高速鐵路（香港段） 的服務經過3年疫情後，於今年年初重啟。港鐵公司指，高鐵已成為不少旅客跨境出行及到訪香港的首選，尤以往來深圳的乘客增長最為顯著。除香港乘客量有所增長外，內地旅客自3月起已佔高鐵客量一半以上，隨著內地旅客訪港簽證限制逐步放寬，今年7月以後使用高鐵服務的內地旅客亦已超過2019年同期，進一步深化兩地連繫交流。
 
港鐵公司表示，作為高鐵（香港段）的營運者， 一直致力提升香港西九龍站的管理水平與配套，並尋求開拓內地新站點，以服務跨境旅客往來，支持經濟融合和發展。現時香港西九龍站連接全國73個站點，讓旅客享受高鐵四通八達的網路優勢，今年亦先後增加了廣州東、成都東及湛江西新綫， 為兩地市民跨境出行帶來更便捷、舒適的選擇，亦帶動沿綫經商旅遊及遊學交流。
 
港鐵公司續指，會繼續留意乘客出行模式，提升跨境出行的彈性與便利，並與內地鐵路單位緊密聯繫，為乘客帶來更便利優質的跨境出行體驗，以支持大灣區經濟、社會、文化交流及協同發展。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【珍惜生命】西灣河太安樓發生墮斃案　男子疑受疾病困擾尋短
今日 10:35
【珍惜生命】西灣河太安樓發生墮斃案　男子疑受疾病困擾尋短
【旅遊文化】文體旅局擬推旅遊藍圖2.0應對深度遊　無懼旅客習慣改變兼港人北上
06:00 2023/11/13
【旅遊文化】文體旅局擬推旅遊藍圖2.0應對深度遊　無懼旅客習慣改變兼港人北上
【旅遊文化】楊潤雄：港人北上一向多過內地客南下　做好自己迎挑戰
06:00 2023/11/13
【旅遊文化】楊潤雄：港人北上一向多過內地客南下　做好自己迎挑戰
【石屎剝落】威院日間診療大樓冧70厘米長石屎　3月檢查無明顯異樣
今日 11:05
【石屎剝落】威院日間診療大樓冧70厘米長石屎　3月檢查無明顯異樣

你可能感興趣

【珍惜生命】西灣河太安樓發生墮斃案　男子疑受疾病困擾尋短
今日 10:35
【珍惜生命】西灣河太安樓發生墮斃案　男子疑受疾病困擾尋短
【旅遊文化】文體旅局擬推旅遊藍圖2.0應對深度遊　無懼旅客習慣改變兼港人北上
06:00 2023/11/13
【旅遊文化】文體旅局擬推旅遊藍圖2.0應對深度遊　無懼旅客習慣改變兼港人北上
【旅遊文化】楊潤雄：港人北上一向多過內地客南下　做好自己迎挑戰
06:00 2023/11/13
【旅遊文化】楊潤雄：港人北上一向多過內地客南下　做好自己迎挑戰
經濟 九龍 出入境管制 疫情 簽證 國慶 高鐵 文娛藝術 港鐵 大灣區

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月23日 時間12:05）
親子好去處︱8000呎室內遊樂場登陸啟德　54米巨型充氣彈床+13大設施逐個睇
親子好去處︱8000呎室內遊樂場登陸啟德　54米巨型充氣彈床+13大設施逐個睇